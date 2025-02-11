Какие конкретные гарантии безопасности от Вашингтона нужны Киеву, об этом 24 Каналу подробно рассказал политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что гарантий безопасности от европейских стран недостаточно, поэтому Соединенные Штаты должны тоже быть гарантом безопасности.

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Как Украине получить надежные гарантии от США

Одна из гарантий безопасности для Украины – это миротворческий корпус. Американцы не собираются участвовать в этом, ведь считают, что европейцы после завершения боевых действий должны сформировать на территории Украины миротворческий контингент. Впрочем, ключевая проблема в том, согласится ли на это Россия. К тому же пока европейские страны не согласовали такое решение.

Насколько я понимаю, украинская сторона надеется, что удастся договориться с Соединенными Штатами о заключении специального договора о стратегическом сотрудничестве,

– сказал Фесенко.

Он вспомнил, что в 2024 году Украина подписала соглашение по безопасности с администрацией Джо Байдена. Однако, по словам политолога, это соглашение слабое, относительно абстрактное и его можно приостановить в любой момент.

Мы хотим, чтобы это был долгосрочный договор с конкретными гарантиями безопасности для Украины. Подобный тому, который США в свое время заключали с Израилем, Египтом,

– отметил Фесенко.

Речь не идет о том, что американские военные будут на нашей территории, ведь это крайне маловероятно, особенно при Дональде Трампе. Однако нашей стране нужно, чтобы США оказывали военную помощь, способствовали развитию оборонного сектора Украины и усилили санкции против России.

Обратите внимание! На Мюнхенской конференции, которая состоится 14 – 16 февраля, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Кит Келлог обсудят гарантии безопасности от Европы для Киева.

Анонсировано, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности высокопоставленные чиновники США собираются провести переговоры практически со всеми странами НАТО. Американцы считают, что европейцы сейчас могут продолжить военную помощь Украине, покупая американское оружие. То есть, американское оружие будет идти в Украину, но покупать его должны европейцы за свои деньги.

К слову, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что США не будут давать гарантий безопасности Украине. По его словам, Европа должна взять на себя ответственность за войну в Украине.