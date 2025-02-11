Які конкретні гарантії безпеки від Вашингтона потрібні Києву, про це 24 Каналу детально розповів політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що гарантій безпеки від європейських країн недостатньо, тому Сполучені Штати мають теж бути гарантом безпеки.

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Як Україні отримати надійних гарантій від США

Одна з гарантій безпеки для України – це миротворчий корпус. Американці не збираються брати участь у цьому, адже вважають, що європейці після завершення бойових дій мають сформувати на території України миротворчий контингент. Втім, ключова проблема у тому, чи погодиться на це Росія. До того ж поки що європейські країни не узгодили таке рішення.

Наскільки я розумію, українська сторона сподівається, що вдасться домовитись зі Сполученими Штатами про укладання спеціального договору про стратегічну та безпекову співпрацю,

– мовив Фесенко.

Він пригадав, що у 2024 році Україна підписала безпекову угоду з адміністрацією Джо Байдена. Проте, за словами політолога, ця угода слабка, відносно абстрактна і її можна призупинити в будь-яку мить.

Ми хочемо, щоб це був довгостроковий договір з конкретними гарантіями безпеки для України. Подібний до того, який США свого часу укладали з Ізраїлем, Єгиптом,

– зазначив Фесенко.

Не йдеться про те, що американські військові будуть на нашій території, адже це вкрай малоймовірно, особливо при Дональді Трампі. Однак нашій країні потрібно, аби США надавали військову допомогу, сприяли розвитку оборонного сектору України й посилили санкції проти Росії.

Зверніть увагу! На Мюнхенській конференції, яка відбудеться 14 – 16 лютого, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, віцепрезидент Джей Ді Венс, спеціальний посланник Кіт Келлог обговорять безпекові гарантії від Європи для Києва.

Анонсовано, що на полях Мюнхенської безпекової конференції високопосадовці США збираються провести переговори практично з усіма країнами НАТО. Американці вважають, що європейці зараз можуть продовжити військову допомогу Україні, купуючи американську зброю. Тобто, американська зброя буде йти в Україну, але купувати її мають європейці за свої гроші.

До слова, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що США не даватимуть гарантій безпеки Україні. За його словами, Європа має взяти на себе відповідальність за війну в Україні.