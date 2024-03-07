Это 24 Каналу отметил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что защита Украины – это конституционная обязанность каждого гражданина.

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"Что надо сделать государству? Прежде всего не нарушая Конституцию Украины, нужно сделать в законодательном плане все возможное, чтобы заставить военнообязанных выполнять свои обязанности. Защищать Родину – это обязанность. У нас привыкли говорить о правах, забывая о прямых обязанностях", – подчеркнул он.

Нужна информационная кампания

Юрий Федоренко отметил, что в Украине должна проводиться хорошая информационная кампания. Нужно объяснять украинцам, как происходит мобилизация в нашем государстве. Ведь Россия активно разгоняет тезисы, что якобы "приходишь в военкомат – оказываешься на передовой".

С 2023 года не было ни одного такого случая. Возможно, какой-то один единичный, но это ряд служебных халатностей. Человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение. Это исключение, уголовная ответственность для тех, кто может допустить такую служебную халатность,

– объяснил военный.

Общевойсковая подготовка

По мнению командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", всех украинцев, которым позволяет состояние здоровья, мужчин, женщин с 18 лет нужно сделать военнообязанными. Для этого расписать государственную программу, предусмотреть финансирование.

То есть в течение лет нужно готовить украинцев не только к войне, которая происходит сейчас. Но и вообще давать людям возможности, знания и умения, чтобы имея военную профессию, они могли защитить наше государство с оружием в руках.

Если бы все были подготовлены, был бы совсем другой результат на поле боя, больше жизней было бы сохранено. Поэтому самое большое, что мы можем дать нашим людям с точки зрения безопасности – это подготовка. Поэтому все должны быть военнообязанными, пройти общевойсковую подготовку и, по моему мнению, иметь еще военную специальность,

– убежден Федоренко.

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