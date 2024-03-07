Это 24 Каналу отметил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что защита Украины – это конституционная обязанность каждого гражданина.
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"Что надо сделать государству? Прежде всего не нарушая Конституцию Украины, нужно сделать в законодательном плане все возможное, чтобы заставить военнообязанных выполнять свои обязанности. Защищать Родину – это обязанность. У нас привыкли говорить о правах, забывая о прямых обязанностях", – подчеркнул он.
Нужна информационная кампания
Юрий Федоренко отметил, что в Украине должна проводиться хорошая информационная кампания. Нужно объяснять украинцам, как происходит мобилизация в нашем государстве. Ведь Россия активно разгоняет тезисы, что якобы "приходишь в военкомат – оказываешься на передовой".
С 2023 года не было ни одного такого случая. Возможно, какой-то один единичный, но это ряд служебных халатностей. Человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение. Это исключение, уголовная ответственность для тех, кто может допустить такую служебную халатность,
– объяснил военный.
Общевойсковая подготовка
По мнению командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", всех украинцев, которым позволяет состояние здоровья, мужчин, женщин с 18 лет нужно сделать военнообязанными. Для этого расписать государственную программу, предусмотреть финансирование.
То есть в течение лет нужно готовить украинцев не только к войне, которая происходит сейчас. Но и вообще давать людям возможности, знания и умения, чтобы имея военную профессию, они могли защитить наше государство с оружием в руках.
Если бы все были подготовлены, был бы совсем другой результат на поле боя, больше жизней было бы сохранено. Поэтому самое большое, что мы можем дать нашим людям с точки зрения безопасности – это подготовка. Поэтому все должны быть военнообязанными, пройти общевойсковую подготовку и, по моему мнению, иметь еще военную специальность,
– убежден Федоренко.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что к законопроекту о мобилизации подали 4 195 поправок, над которыми продолжается работа. После этого документ будет передан в юридическое управление, где будет вычитан, а после этого будет готов для внесения в зал.
- Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Рада может принять новый законопроект о мобилизации во втором чтении до конца марта. Депутат считает, чтобы окончательно сформулировать свое заключение по законопроекту, профильный комитет потратит до двух недель. После этого проголосуют за заключение, что является обязательным для рассмотрения законопроекта в парламентской зале.
- Верховная Рада еще окончательно не приняла новый закон о мобилизации. Поэтому сейчас повестки вручают на улицах, на работе или по адресу проживания. Если есть распоряжение местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, то повестку могут вручать исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, руководители учебных заведений.
- Кроме того, имеют возможность вручать повестку и уполномоченные представители ТЦК и СП. Однако для этого они должны получить приказ руководителя центра о выдаче повесток.