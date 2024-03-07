Це 24 Каналу зауважив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він підкреслив, що захист України – це конституційний обов’язок кожного громадянина.
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"Що треба зробити державі? Насамперед не порушуючи Конституцію України, потрібно зробити у законодавчому плані усе можливе, щоб змусити військовозобов'язаних виконувати свої обов'язки. Захищати Батьківщину – це обов'язок. У нас звикли говорити про права, забуваючи про прямі обов'язки", – наголосив він.
Потрібна інформаційна кампанія
Юрій Федоренко зазначив, що в Україні повинна проводитись хороша інформаційна кампанія. Потрібно пояснювати українцям, як відбувається мобілізація у нашій державі. Адже Росія активно розганяє тези, що нібито "приходиш до військкомату – опиняєшся на передовій".
Від 2023 року не було жодного такого випадку. Можливо, якийсь один поодинокий, але це ряд службових недбалостей. Людина без загальної військової підготовки не може потрапити у бойовий підрозділ. Це виключення, кримінальна відповідальність для тих, хто може допустити таку службову недбалість,
– пояснив військовий.
Загальновійськова підготовка
На думку командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", усіх українців, яким дозволяє стан здоров’я, чоловіків, жінок з 18 років потрібно зробити військовозобов’язаними. Для цього розписати державну програму, передбачити фінансування.
Тобто протягом років потрібно готувати українців не тільки до війни, яка відбувається зараз. Але й загалом давати людям можливості, знання та вміння, щоб маючи військову професію, вони могли захистити нашу державу зі зброєю у руках.
Якби усі були підготовлені, був би зовсім інший результат на полі бою, більше життів було б збережено. Тому найбільше, що ми можемо дати нашим людям з погляду безпеки – це підготовка. Тому всі мають бути військовозобов'язаними, пройти загальновійськову підготовку та, на мою думку, мати ще військову спеціальність,
– переконаний Федоренко.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до законопроєкту про мобілізацію подали 4 195 правок, над якими триває робота. Після цього документ буде переданий в юридичне управління, де буде вичитаний, а після цього буде готовий для внесення в зал.
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Рада може прийняти новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні до кінця березня. Депутат вважає, щоб остаточно сформулювати свій висновок щодо законопроєкту, профільний комітет витратить до двох тижнів. Після цього проголосують за висновок, що є обов'язковим для розгляду законопроєкту в парламентській залі.
- Верховна Рада ще остаточно не ухвалила новий закон про мобілізацію. Тому наразі повістки вручають на вулицях, на роботі або за адресою проживання. Якщо є розпорядження місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то повістку можуть вручати виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, керівники навчальних закладів.
- Окрім того, мають можливість вручати повістку й уповноважені представники ТЦК та СП. Проте для цього вони повинні отримати наказ керівника центру про видачу повісток.