Це 24 Каналу зауважив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він підкреслив, що захист України – це конституційний обов’язок кожного громадянина.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

"Що треба зробити державі? Насамперед не порушуючи Конституцію України, потрібно зробити у законодавчому плані усе можливе, щоб змусити військовозобов'язаних виконувати свої обов'язки. Захищати Батьківщину – це обов'язок. У нас звикли говорити про права, забуваючи про прямі обов'язки", – наголосив він.

Потрібна інформаційна кампанія

Юрій Федоренко зазначив, що в Україні повинна проводитись хороша інформаційна кампанія. Потрібно пояснювати українцям, як відбувається мобілізація у нашій державі. Адже Росія активно розганяє тези, що нібито "приходиш до військкомату – опиняєшся на передовій".

Від 2023 року не було жодного такого випадку. Можливо, якийсь один поодинокий, але це ряд службових недбалостей. Людина без загальної військової підготовки не може потрапити у бойовий підрозділ. Це виключення, кримінальна відповідальність для тих, хто може допустити таку службову недбалість,

– пояснив військовий.

Загальновійськова підготовка

На думку командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", усіх українців, яким дозволяє стан здоров’я, чоловіків, жінок з 18 років потрібно зробити військовозобов’язаними. Для цього розписати державну програму, передбачити фінансування.

Тобто протягом років потрібно готувати українців не тільки до війни, яка відбувається зараз. Але й загалом давати людям можливості, знання та вміння, щоб маючи військову професію, вони могли захистити нашу державу зі зброєю у руках.

Якби усі були підготовлені, був би зовсім інший результат на полі бою, більше життів було б збережено. Тому найбільше, що ми можемо дати нашим людям з погляду безпеки – це підготовка. Тому всі мають бути військовозобов'язаними, пройти загальновійськову підготовку та, на мою думку, мати ще військову спеціальність,

– переконаний Федоренко.

Мобілізація в Україні: останні новини