Сейчас процесс вручения повесток определяет постановление Кабинета Министров №1487. Согласно ему, вручать повестки могут только уполномоченные лица, пишет 24 Канал.
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Кто и как может вручать повестки
Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала NV, что повестки военнообязанным могут вручать уполномоченные лица.
В частности, если есть распоряжение местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, то повестку могут вручать:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
- руководители учебных заведений.
Кроме того, имеют возможность вручать повестку и уполномоченные представители ТЦК и СП. Однако для этого они должны получить приказ руководителя центра о выдаче повесток.
Юрист объяснила, что люди имеют право требовать у лица, вручающего повестку:
- документ, который уполномочивает его к таким действиям, – приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц;
- служебные удостоверения, которые доказывают, что эти лица работают в учреждениях и являются теми, кого уполномочил руководитель ТЦК.
Что будет в случае неявки по повестке
Начальник Кременчугского РТЦК подполковник Мирослав Волков рассказал изданию "Телеграфъ", что сейчас представители ТЦК вместе с полицией патрулируют улицы.
У нас действует правовой режим военного положения во время которого все должны ходить с документами. А военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ. Патрульные проверяют эти документы и в случае необходимости выписывают повестки для прибытия в РТЦК с целью уточнения военно-учетных данных,
– заявил полковник.
По его словам, если военнообязанный не пришел с повесткой в ТЦК и СП, чтобы уточнить военно-учетные данные, то ответственность за это определяет закон.
В частности, данные военнообязанного передаются в полицию для розыска.
"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по части 2 статьи 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе – 24 Канал). После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные", – заявил Мирослав Волков.
По его словам, если есть необходимость, то есть прошли сроки, то военнообязанного направят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
"Если его признают годным к прохождению военной службы, то в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения. Они выявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимают решение о его призыве в ВСУ", – заверил Волков.