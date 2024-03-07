Сейчас процесс вручения повесток определяет постановление Кабинета Министров №1487. Согласно ему, вручать повестки могут только уполномоченные лица, пишет 24 Канал.

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Кто и как может вручать повестки

Юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала NV, что повестки военнообязанным могут вручать уполномоченные лица.

В частности, если есть распоряжение местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, то повестку могут вручать:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители (главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;

руководители учебных заведений.

Кроме того, имеют возможность вручать повестку и уполномоченные представители ТЦК и СП. Однако для этого они должны получить приказ руководителя центра о выдаче повесток.

Юрист объяснила, что люди имеют право требовать у лица, вручающего повестку:

документ, который уполномочивает его к таким действиям, – приказ руководителя ТЦК о вручении повестки с фамилиями этих лиц;

служебные удостоверения, которые доказывают, что эти лица работают в учреждениях и являются теми, кого уполномочил руководитель ТЦК.

Что будет в случае неявки по повестке

Начальник Кременчугского РТЦК подполковник Мирослав Волков рассказал изданию "Телеграфъ", что сейчас представители ТЦК вместе с полицией патрулируют улицы.

У нас действует правовой режим военного положения во время которого все должны ходить с документами. А военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ. Патрульные проверяют эти документы и в случае необходимости выписывают повестки для прибытия в РТЦК с целью уточнения военно-учетных данных,

– заявил полковник.

По его словам, если военнообязанный не пришел с повесткой в ТЦК и СП, чтобы уточнить военно-учетные данные, то ответственность за это определяет закон.

В частности, данные военнообязанного передаются в полицию для розыска.

"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по части 2 статьи 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе – 24 Канал). После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные", – заявил Мирослав Волков.

По его словам, если есть необходимость, то есть прошли сроки, то военнообязанного направят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Если его признают годным к прохождению военной службы, то в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения. Они выявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимают решение о его призыве в ВСУ", – заверил Волков.

Обратите внимание! Новый законопроект о мобилизации предусматривает, что повестку военнообязанный сможет получить через электронный кабинет, если зарегистрируется в нем. Эта повестка будет иметь такую же силу, как и обычная. Подробнее о вероятных нововведениях – читайте по ссылке.