После "референдумов" путин попадет в капкан лузера, – Давидюк

Страна-агрессор завершила псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и заявила чуть ли не об "абсолютной поддержке" вхождения регионов в состав россии. Однако согласиться с такими результатами могут разве что купленные путиным политики.

Украина же будет идти в атаку и освобождать свои территории, независимо от того был там "референдум" или нет. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Путин – лузер, который, войдя в Украину, все проиграл"

Путин просто попадет в капкан, когда даже самые слабые страны Средней Азии будут смотреть на него как на бесконечного лузера, который, войдя в Украину, все проиграл,

– отметил политолог.

"Для россии Украина стала Афганистаном, после которого развалился Советский Союз", – заметил Давидюк.

"Референдумы" не дали никакого эффекта

Псевдореферендумы, проведенные страной-агрессором, не дали какого-либо внутриполитического эффекта, потому что вся россия занята мобилизацией или бегством от нее. Кроме того, эти шоу не дали и внешнего эффекта, поскольку ни одна адекватная страна мира не признает результаты фейковых референдумов.

Путин зря делает эти шаги, потому что никто в них не верит – ни сами россияне, ни украинцы, ни внешний мир. Даже те люди, которые под дулами автоматов, держа скрещенные пальцы, ставили эту галочку, просто чтобы не быть убитыми,

– констатировал политолог.

Так, на своих так называемых референдумах путин может подсчитать разве количество людей, которым он угрожал оружием. А о каком-то волеизъявлении здесь вообще не говорится.

Давыдюк прокомментировал результаты фейковых референдумов: смотрите видео

По мнению политолога, сейчас украинские дипломаты из-за проведения незаконных "референдумов" и угрозы путина ядерным оружием должны поднимать вопрос именно исключения россии из Совбеза ООН.

"Результаты" псевдореферендумов

Захватчики объявили "результаты" так называемых референдумов за вхождение оккупированных территорий Украины в состав россии. Так, по их словам, поддержка россии местным населением чуть ли не "стопроцентная":

Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав россии" – 99,23% голосов.

Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав россии" – 98,42% голосов.

Оккупирована территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 93,11% голосов.

Оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" – 87,05% голосов.

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