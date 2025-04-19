Компромат на Трампа: что Кремль может иметь против лидера США

В то время, когда большинство американцев поддерживает Украину, президент США Дональд Трамп имеет довольно неоднозначную позицию. Вероятно, сейчас он склоняется к восстановлению экономических связей и торговли с Россией.

Есть разные предположения, что Кремль может иметь компромат на Трампа, есть ряд причин, почему не стоит исключать эту версию. Такое мнение 24 Каналу озвучил шведско-американский экономист и ведущий специалист по вопросам национальных экономик Украины, России и других стран Восточной Европы Андерс Аслунд.

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Стандартная практика для России

Андерс Аслунд считает, что Трамп не верит в альянсы, а верит в большие государства, которые имеют имперские амбиции. Поэтому он хочет получить Гренландию, Канаду, Панамский канал. Возможно, ему кажется вполне понятным, что Путин имеет такое же желание относительно Украины.

Существовали многочисленные предположения, что еще Трамп мог быть завербованным агентом России, что его действия и позиции относительно Кремля могли быть частично результатом такого влияния, что вызвало значительные вопросы относительно его лояльности и способности действовать независимо,

– подчеркнул он.

В 2008 году, когда Дональд Трамп имел серьезные финансовые трудности, ему помог российский олигарх Дмитрий Рыболовлев. Он купил у него недвижимость и принес ему 50 миллионов долларов прибыли. Примерно треть квартир в таких городах, как Нью-Йорк и Майами, которые продал Трамп, были куплены гражданами России.

Его бизнес-модель заключалась в том, чтобы не задавать лишних вопросов о происхождении средств и принимать любые деньги, даже если они были грязными или сомнительными, что вызвало серьезные вопросы относительно этики и прозрачности его финансовых операций,

– пояснил экономист.

Также, по его словам, Россия помогала Трампу во время выборов президента США в 2016 году с помощью хакерских атак и кампании по дезинформации. Поэтому американский лидер имеет все основания симпатизировать Путину. Кроме того, есть разные мнения, что Кремль имеет компромат на Трампа.

Учитывая образ жизни Трампа, а также то, что он неоднократно посещал Москву, в частности, в контексте личных отношений с женщинами, будет очень странно, если россияне не обладают никакими видео или другими материалами, которые могут поставить его в неудобное положение,

– предположил Андерс Аслунд.

Известно, что создавать компромат в виде различных ситуаций и фиксировать их на видео – это стандартная практика в России. Поэтому нельзя исключать таких вариантов. Однако стоит отметить, что никаких подтверждений таким версиям нет.