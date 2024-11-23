Определит ход войны: глава Меджлиса назвал лучший путь для освобождения Крыма

Украина не примет никаких мирных предложений, которые предусматривают компромисс по территориям и суверенитету. В частности, временно оккупированный Крым должен быть освобожден.

К освобождению Крыма стоит готовиться, но подход к этому определит ход войны в Украине. Это 24 Каналу отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Нужно готовиться к освобождению Крыма

Рефат Чубаров отметил, что без освобождения любой части временно оккупированных территорий Украины эта война никогда не завершится. Если согласиться отдать какие-то территории России в обмен на мир, то впоследствии война снова вернется с еще более катастрофическими последствиями.

Поэтому мы должны готовиться к освобождению Крыма. А какой уже будет подход: или исключительно дипломатический, или военно-дипломатический, или другой – это покажет ситуация, ход войны, действия ВСУ,

– подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство может вернуть Крым дипломатическим путем. Он отметил, что Украина "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию".