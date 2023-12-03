Что не так с российским ЗРК "Тор": британская разведка указала на главный недостаток

Британские аналитики отметили, что ЗРК "Тор" играет немаловажную роль для российских оккупантов во время войны в Украине. Россия использует эту технику на передовой.

Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия "Тор" предназначены для защиты оккупационных войск России на передовой. Эти ЗРК захватчики используют против украинских БПЛА.

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Что британская разведка думает о "Торе"

В отчете отмечается, что "Тор" существенно отличается от ЗРК "Панцирь". Россияне используют "Панцирь" для защиты своих командных пунктов, военно-воздушных баз и зенитно-ракетных комплексов большей дальности. А "Тор" оккупантам нужен для защиты своих позиций на передовой. Фактически он стал передовой линией российской сети ПВО.

Однако у этого комплекса есть немало недостатков. Разведка Великобритании считает главным минусом ЗРК "Тор" выносливость экипажа. Ведь на каждую такую систему приходится всего три человека. По мнению аналитиков, из-за этого поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени является экстремальным испытанием на выносливость для экипажей ЗРК "Тор".

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