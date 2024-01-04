Есть два варианта: с какой периодичностью россияне будут обстреливать Украину

Учитывая возобновление ракетных ударов по Украине, возникает вопрос, как часто российские оккупанты могут их наносить? Но вопрос задан не совсем корректно и вот почему.

Российские оккупанты могут в дальнейшем использовать два сценария ударов.

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Ресурс у врага не безграничный

Первый сценарий – это продолжение массированных ударов комбинированной составляющей, как и в прошлые дни. Однако в таком случае их ресурс иссякнет уже через 4 – 5 такого уровня интенсивности ударов.

При этом с учетом использования авиационной и впоследствии морской составляющей для ударов паузы между этими ударами составят 72 часа и более, возрастающих по мере истощения.

С другой стороны, русское командование может перейти на сценарий мая – июня 2023 года. Тогда наносили удары ограниченным боекомплектом – по 15, 20, 30 ракет – но практически каждую ночь или каждые 2 – 3 дня.

В таком случае нынешнего потенциала им может хватить от 10 (при использовании максимум 30 ракет) до 20 (при использовании не менее 15 ракет) ударов. То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяцев с периодичностью 48 часов.

И не забываем о непрерывном производстве.

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С другой стороны, не думаю, что они будут настолько истощать свой боекомплект. То есть это означает, что даже при использовании сценария с минимальным БК их потенциал не сможет вытянуть системность больше, чем была в мае – июне 2023 года. Россиянам просто не хватит ресурса.