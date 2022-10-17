Какой план на следующие 2 недели у России: Шейтельман предположил стратегию Путина

Утром 17 октября россияне атаковали столицу Украины, используя иранские дроны-камикадзе. Известно, что 86% из них сбили, однако несколько все же смогли попасть в жилой дом.

Политтехнолог Михаил Шейтельман 24 каналу рассказал, что на самом деле у русских нет никакой стратегии. Она у них закончилась через неделю после начала войны, когда все планы провалились. С тех пор у них есть решения на ближайшие 1-2 недели.

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"Вот сейчас план на 2 недели я вам точно могу рассказать: добиться переговоров с США, на которых нам прикажут (американцы – 24 канал) на зиму прекратить войну. Ведь иначе Путин разнесет нам всю инфраструктуру. Что он и демонстрирует", – сообщил Шейтельман.

Он добавил, что далее план Путина выглядит примерно так: "Когда мы договоримся о перемирии, я (Путин – 24 канал) подготовлю миллион солдат и построю новую армию". При этом политтехнолог акцентировал, что у российского президента нет переговоров с американцами, поэтому они никогда не узнают этот план. Он им не очень интересен.

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Что Путину мог предлагать Эрдоган

Михаил Шейтельман напомнил, что на прошлой неделе был достаточно долгий разговор Путина с Эрдоганом. Предложение турецкого лидера звучало примерно так: "Ты (Путин – 24 канал) выводишь все войска с территории Украины. Не за один день – постепенно. Сейчас отступишь до 24 февраля, а в следующем году – из Донецка, Луганска, а еще через 2 года – из Крыма. Я с американцами договорюсь о: постепенном снятии санкций, твоем возвращении, возможно, твою хоккейную команду вернем на Чемпионат мира. В общем будем тебя возвращать в мир".

Он отметил, если бы даже Путин на такое согласился в теории, то надо бы понимать, что он отступает, потому что у него не получилось в этот раз, но собирается снова. Однако Путин не готов не только на стратегическое отступление, но и на тактическое.

"Судя по всему, он отказал Эрдогану. А у Эрдогана других предложений не было. Поэтому вся история с переговорами и затихла. Вот и вся стратегия Путина", – подытожил Шейтельман.

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