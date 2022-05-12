Какой план полного поглощения Украины нарисовал Путин в своей голове

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уверены, что Россия по-прежнему не отказалась от планов захвата украинской столицы. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов перечислил последовательность планов российского агрессора.

Идея фикс сумасшедшего тирана

Это попытки взятия под контроль юга Украины (Одесской, Николаевской и части Запорожской области), создание сухопутного коридора в Приднестровье, захват территории центральной Украины, овладение Киевом и также после этого попытка создания марионеточных органов власти, которые и приведут Украину к полному поглощение Российской Федерацией.

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Это довольно логичный с путинской точки зрения план. Российский правитель его никогда не скрывал. Важно, что теперь его понимает и украинская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступавший сегодня перед французскими студентами-политологами, подчеркнул, что главной целью Украины в войне, начатой Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, является освобождение всех украинских территорий.

Как можно было понять логику украинского президента, именно такое увольнение создаст реальные возможности для переговоров с РФ. Хотя, как справедливо заметил Владимир Зеленский, после каждой новой Бучи желание проводить такие переговоры с Россией все меньше.

Кремлевское зазеркалье

В самой России в это время также и не упоминают о переговорах с Украиной. Российский правитель Владимир Путин продолжает надеяться на победу в войне с Украиной и уничтожение украинской государственности. И, как видим, это совсем не лозунги, а это реальные намерения российского правителя, которым сейчас противостоят ВСУ и украинский народ.

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Министерство обороны РФ продолжает публикацию многочисленных фейков о том, каковы были намерения цивилизованного мира и Украины против РФ. Рассказывают о биолабораториях, которые создавали на территории Украины США и Германия, и Польша. О заинтересованности в военно-биологическом оружии крупнейших западных фармацевтических корпораций – да-да, тех же корпораций, которые спасали мир от коронавируса. Все это безумие теперь и есть содержание русской пропаганды.

Кажется, что любому человеку, который, как я, вынужден читать российские новости, чтобы понять, до какого градуса безумия все это дошло, нужно просто выдавать молоко, как когда-то людям, у которых были какие-то опасные профессии. Потому что, честно говоря, можно просто поехать головой, когда читаешь всю ту глупость, которую придумывают эти люди и которую они предлагают окружающему миру. Однако реальные последствия этого всего безумия тоже очевидны во всем мире.

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