Уничтожение вражеской техники сейчас на максимуме, – Данилов о приоритете ВСУ на этом этапе войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об актуальной ситуации на фронте. Кроме того, он отметил, что приоритет наших воинов сейчас – "артиллерийское обескровливание" оккупантов.

По словам Данилова, это нужно, чтобы расчистить театр боевых действий для последующего наступления наших воинов. Он также добавил, что показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с начала войны.

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ВСУ успешно выполняют поставленные задачи

Данилов подчеркнул, что Силы обороны шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения.

По его словам, "мясные штурмы" – это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны.

Кроме того, секретарь СНБО обратил внимание на сверхважную работу украинских Сил сопротивления на временно оккупированных Россией территориях. Там партизаны готовят благоприятные условия для дальнейшей боевой работы Сил обороны, облегчая освобождение наших территорий.

Одним из приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ,

– говорится в сообщении.

В эти меры входит уничтожение:

российских пунктов управления,

складов боеприпасов,

топлива,

продовольствия,

маршрутов обеспечения.

По словам Данилова, эту работу украинские защитники выполняют отлично.

Впечатляющие потери врага за сутки

В течение суток 19 июня на концерт в Кобзон ВСУ отправили 1010 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабной войны так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 221 460 россиян.

Кроме этого, ВСУ превращают технику захватчиков в металлолом. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали: