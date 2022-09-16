Пенсии лицам с инвалидностью: сколько будет получать каждая группа

Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета на 2023 год. В документе, в частности, заложены размеры пенсий для людей, имеющих разные группы инвалидности.

Если гражданин Украины полностью или частично становится нетрудоспособным, он имеет право оформить пенсию по инвалидности. Размер суммы зависит от полученной группы инвалидности.

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Размеры пенсий для разных групп

С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен . Это и есть минимальный размер пенсии на 2023 год:

Люди I группы инвалидности имеют право на 100% пенсии по возрасту . Однако для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом.

инвалидности имеют право на . Однако для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом. Размер выплат для ІІ группы составляет 90% от пенсии по возрасту . Необходимый страховой стаж – 1-14 лет.

. Необходимый страховой стаж – 1-14 лет. Лица III группы инвалидности могут получать 50% пенсии по возрасту, если есть 1-14 лет страхового стажа.

Что нужно для получения пенсий по инвалидности

Есть два варианта оформления документов для назначения пенсии по инвалидности:

оффлайн – обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

онлайн – оформить документы на интернет-портале электронных услуг ПФУ

Документы , необходимые для получения выплат:

письменное заявление о назначении пенсии;

паспорт или свидетельство о рождении (для детей);

справка о регистрации места жительства, если у человека есть ID-паспорт;

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж;

сведения о заработной плате;

документы, удостоверяющие особый статус личности (например, справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны);

фотография (необходима для оформления пенсионного удостоверения);

Пенсии по инвалидности для военных

Военнослужащим , проходящим срочную службу, к заявлению для оформления пенсии нужно во все вышеперечисленные документы взять с собой:

свидетельство о болезни, выданное и удостоверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета;

или справку военно-врачебной комиссии (копию).

Если лицо хочет оформить выплаты по инвалидности после увольнения с военной службы , то следует еще взять с собой:

справку военного комиссариата о прохождении воинской службы, где указана дата призыва;

даты и основания увольнения с военной службы;

а также заключение МСЭК (vедико-социальная экспертная комиссия) о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

Напомним, украинские чиновники назвали 2 приоритета для расходов из бюджета на следующий год : расходы на оборону и безопасность Украины и – на социальные выплаты .

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