Сократился более чем вдвое: СМИ назвали разрыв в выстрелах между Украиной и Россией
26 июня 2024, 19:42Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Недавно сообщалось, что артиллерийское преимущество россиян с 7:1 сократилось до 1:5. Сейчас появились несколько иные цифры.
Долго оккупантам радоваться не пришлось. Так, российские захватчики продолжают терять свое преимущество в использовании артиллерии на поле боя.
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Какой разрыв между Украиной и Россией в выстрелах
По данным СМИ, разница в количестве выстрелов сильно сократилась. Об этом сообщили источники в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3,
– заявил собеседник.
Что этому предшествовало: коротко
- Недавно стало известно, что Украина сократила разрыв в артиллерии, теперь преимущество россиян значительно меньше. Журналисты АР назвали новое соотношение – 5:1, ссылаясь на Ивана Гаврилюка, заместителя Рустема Умерова.
- Также он подчеркнул, что, кроме артиллерии, нужна и авиация. С F-16 Украина сможет не только достичь паритета, но и получить преимущество. Чтобы нейтрализовать российскую авиацию, нужно не менее 130 самолетов.
- Интересно, что в статье названы другие цифры, чем те, которые приводил Владимир Зеленский. В интервью президента не раз звучало, что соотношение в боеприпасах составляет 10 к 1 в пользу России. Впрочем, так было до того, как США выделили помощь.