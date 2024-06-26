Сократился более чем вдвое: СМИ назвали разрыв в выстрелах между Украиной и Россией

Недавно сообщалось, что артиллерийское преимущество россиян с 7:1 сократилось до 1:5. Сейчас появились несколько иные цифры.

Долго оккупантам радоваться не пришлось. Так, российские захватчики продолжают терять свое преимущество в использовании артиллерии на поле боя.

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Какой разрыв между Украиной и Россией в выстрелах

По данным СМИ, разница в количестве выстрелов сильно сократилась. Об этом сообщили источники в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3,

– заявил собеседник.

Что этому предшествовало: коротко