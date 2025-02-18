Нужно лишь одно: как всем сторонам достичь согласия относительно условий завершения войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине справедливо и не допустить ее возобновления через 2 –3 года. Впрочем, ее завершение возможно лишь при согласии всех сторон на приемлемых условиях.

В разговоре с 24 Каналом политический аналитик и российский оппозиционер Ольга Курносова сказала, как можно достичь согласия всех сторон относительно условий завершения российско-украинской войны.

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Как прекратить кровопролитие в Украине

Политический аналитик убеждена, что согласие всех сторон вполне возможно, но для этого нужно лишь одно, чтобы Владимир Путин перестал быть президентом России.

Кроме того, у Дональда Трампа и европейских лидеров должно быть понимание, что надо приложить совместные усилия, чтобы в конце концов удалось достичь согласия всех сторон. В таком случае, по мнению Курносовой, ситуация действительно может сдвинуться с мертвой точки.

Сколько бы Россию не обкладывали санкциями, Путин никогда не откажется от войны. Поэтому единственный способ прекратить кровопролитие – избавить мир от диктатора Путина, который руководит Россией. Только при таком условии удастся договориться со всеми сторонами,

– сказала политический аналитик.

Она добавила, что в воскресенье, 16 февраля, в годовщину смерти Алексея Навального, которого убил путинский режим, тысячи россиян по всему миру вышли почтить память о нем. Представьте, что все эти люди будут готовы сделать что-то для того, чтобы Путин перестал сидеть на троне, то, возможно, тогда все и изменится.

К слову, государственный секретарь США Марко Рубио также сделал заявление о том, что все должны пойти на уступки для достижения мира в Украине. Кроме того, намекнул на возможности снятия санкций с России для достижения мира в Украине.