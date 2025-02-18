У розмові з 24 Каналом політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала, як можна досягти згоди усіх сторін щодо умов завершення російсько-української війни.

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Як припинити кровопролиття в Україні

Політична аналітикиня переконана, що згода усіх сторін цілком можлива, але для цього потрібно лише одне, щоб Владімір Путін перестав бути президентом Росії.

Крім того, у Дональда Трампа та європейських лідерів має бути розуміння, що треба докласти спільних зусиль, аби врешті-решт вдалося досягти згоди усіх сторін. У такому разі, на думку Курносової, ситуація дійсно може зрушитися з мертвого місця.

Скільки б Росію не обкладали санкціями, Путін ніколи не відмовиться від війни. Тож єдиний спосіб припинити кровопролиття – позбавити світ від диктатора Путіна, який керує Росією. Лише за такої умови вдасться домовитися з усіма сторонами,

– мовила політична аналітикиня.

Вона додала, що у неділю, 16 лютого, у роковини смерті Алєксєя Навального, якого вбив путінський режим, тисячі росіян по всьому світу вийли вшанувати пам'ять про нього. Уявіть, що усі ці люди будуть готові зробити щось для того, щоб Путін перестав сидіти на троні, то, можливо, тоді все й зміниться.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо також зробив заяву про те, що усі мають піти на поступки задля досягнення миру в Україні. Крім того, натякнув на можливості зняття санкцій з Росії для досягнення миру в Україні.