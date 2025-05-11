"Это мгновенно остановит войну": британский вице-маршал ответил, чего Путин боится больше всего

США и Европа могут быстро завершить войну России против Украины. Для этого достаточно одного решительного шага в случае игнорирования Россией перемирия.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире 24 Канала отметил, что главной угрозой для России могло бы стать введение американских или европейских войск на территорию Украины. По его словам, Владимир Путин делает все возможное, чтобы этого не допустить.

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Какой следующий логический шаг Трампа

В частности, он угрожает ядерным оружием, пытается разъединить европейские страны и вводит в заблуждение Дональда Трампа, чтобы оттянуть момент, когда тот может внезапно принять решение о военном вмешательстве для завершения войны.



Как только это произойдет – российское наступление будет остановлено мгновенно. Поэтому Путин будет делать все возможное, чтобы не допустить втягивания США и Европы в войну. Он использует ядерную риторику,

– сказал Шон Белл.

Он добавил, что Путин пока только тянет время. Между тем ситуация на поле боя постоянно меняется. Первой задачей для российских войск было вытеснение украинских сил из Курской области. Следующим шагом стало возвращение 50 тысяч солдат, участвовавших в операции на Севере, обратно на Донбасс – для выполнения финального этапа плана: захват четырех областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Когда это будет достигнуто – наступит критический момент. Большинство военных аналитиков считает, что Путин будет искать формулу перемирия не для завершения войны, а чтобы заявить: "Мы зашли слишком далеко, и пришло время временно прекратить боевые действия", – заметил Белл.

Он добавил, что если президент Трамп действительно намерен завершить войну, то введение войск могло бы стать логичным шагом. В то же время Белл не утверждает, что Трамп обязательно решится на такой радикальный сценарий.



По его мнению, первая попытка Трампа заключалась в "мягком" подходе – попытке заманить обе стороны к переговорам и стимулировать Путина к уступкам. В частности, Трамп отреагировал на претензии Путина по расширению НАТО и снял с повестки дня вопрос вступления Украины в Альянс. Далее Путин потребовал сухопутного коридора в Крым, и в Вашингтоне намекнули, что Украина должна будет уступить часть территории.



Все это было попыткой выяснить, что именно Путину нужно для прекращения войны. Проблема в том, что он так и не смог четко сформулировать свои требования,

– подчеркнул Белл.

Он также отметил, что Трамп в своих переговорах сначала пытается действовать как "хороший полицейский". Но его следующий подход – это роль "плохого полицейского". Одним из возможных шагов в этом сценарии может стать военное вмешательство. Трамп, вероятно, уже понимает, что Россия не будет иметь адекватного ответа на такое развитие событий. Именно этого Путин, почти наверняка, стремится избежать.