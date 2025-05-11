Віце-маршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в ефірі 24 Каналу зазначив, що головною загрозою для Росії могло б стати введення американських або європейських військ на територію України. За його словами, Владімір Путін робить усе можливе, аби цього не допустити.

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Який наступний логічний крок Трампа

Зокрема, він погрожує ядерною зброєю, намагається роз'єднати європейські країни та вводить в оману Дональда Трампа, щоб відтягнути момент, коли той може раптово ухвалити рішення про військове втручання для завершення війни.



Як тільки це станеться – російський наступ буде зупинено миттєво. Тому Путін робитиме все можливе, аби не допустити втягнення США та Європи у війну. Він використовує ядерну риторику,

– сказав Шон Белл.

Він додав, що Путін наразі лише тягне час. Тим часом ситуація на полі бою постійно змінюється. Першим завданням для російських військ було витіснення українських сил з Курської області. Наступним кроком стало повернення 50 тисяч солдатів, які брали участь в операції на Півночі, назад на Донбас – для виконання фінального етапу плану: захоплення чотирьох областей – Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської.

Коли це буде досягнуто – настане критичний момент. Більшість військових аналітиків вважає, що Путін шукатиме формулу перемир'я не для завершення війни, а щоб заявити: "Ми зайшли надто далеко, і настав час тимчасово припинити бойові дії", – зауважив Белл.

Він додав, що якщо президент Трамп справді має намір завершити війну, то введення військ могло б стати логічним кроком. Водночас Белл не стверджує, що Трамп обов'язково наважиться на такий радикальний сценарій.



На його думку, перша спроба Трампа полягала в "м'якому" підході – спробі заманити обидві сторони до переговорів і стимулювати Путіна до поступок. Зокрема, Трамп відреагував на претензії Путіна щодо розширення НАТО і зняв з порядку денного питання вступу України до Альянсу. Далі Путін зажадав сухопутного коридору до Криму, і у Вашингтоні натякнули, що Україна повинна буде поступитися частиною території.



Усе це було спробою з'ясувати, що саме Путіну потрібно для припинення війни. Проблема в тому, що він так і не зміг чітко сформулювати свої вимоги,

– підкреслив Белл.

Він також зазначив, що Трамп у своїх переговорах спершу намагається діяти як "хороший поліцейський". Але його наступний підхід – це роль "поганого поліцейського". Одним із можливих кроків у цьому сценарії може стати військове втручання. Трамп, імовірно, вже розуміє, що Росія не матиме адекватної відповіді на такий розвиток подій. Саме цього Путін, майже напевно, прагне уникнути.