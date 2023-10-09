На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации

Украинское законодательство предусматривает, что часть военнообязанных может получить отсрочку от мобилизации. Однако ее дают на определенный срок.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, на какой именно срок можно получить отсрочку от мобилизации. Отметим, что военное положение в Украине продлили до 15 ноября.

Важно Имеют ли право на отсрочку от мобилизации родственники погибших гражданских

На сколько можно получить отсрочку

Истомин отметил, что соответствующие сроки как таковые не предусмотрены. Так что это на рассмотрение ТЦК.

Если, например, предоставляется отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, необходимое для того, чтобы человек вылечился,

– объяснил спикер.

Добавил, если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, обычно она предоставляется на 6 месяцев. Затем военнообязанный должен снова прийти в ТЦК для сверки данных.

Тем временем студенты очной формы получают отсрочку до завершения обучения.

Но часто до окончания учебного года, ведь может случиться так, что кого-то отчислят,

– резюмировал майор.

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