Урок отношений с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока он будет у власти. Он заявил, что будет направлять депутатов, на которых имеет политическое влияние, не соглашаться на членство Украины в Альянсе, аргументируя это риском третьей мировой войны.

Выгодная схема в НАТО

Хотя Словакия имеет минимальное военное значение для НАТО, но она должна ратифицировать членство любой страны в Альянсе.

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Не захочет – не ратифицирует. Это будет прекрасная формальная причина заблокировать вступление, например, Украины. Даже если что-то в этом направлении ей "торжественно пообещают".

Можно ли принудить Словакию? Наверное, можно. Вопрос в том, кто и как это будет делать? Явно не те люди, которые блокировали членство Украины в НАТО ранее. Эта схема НАТО, в которой реально все решают США, а формально – консенсус государств, среди которых часть реального политического веса не имеет, позволяет эффективно камуфлировать политику США уже не одно десятилетие.

Секрет успеха простой

Еще одна интересная новость. США предложили Израилю "компенсационный пакет", если тот воздержится от поражения определенных целей в Иране. Об этом сообщил израильский журналист Амишай Штайн со ссылкой на полученные отчеты от официальных лиц США. По его словам, такое предложение прозвучало во время переговоров относительно ответа на атаку со стороны Ирана. Пакет может включать дипломатическую защиту и вооружение.

Оказывается, что "совершенно пустые" американские склады вооружений не такие и пустые. Если, например, нужно уговорить Израиль "немного унять" желание мести Ирану. Здесь важно понимать, что в США прекрасно знают, что Израиль может что-то сделать Ирану. Вашингтону проще попытаться "откупиться" от Израиля.

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Секрет успеха простой – быть настолько "упакованным" военными ресурсами, чтобы от тебя было проще откупиться, чем пытаться тебя "продавить". Если бы у Украины было ядерное оружие, то США дали бы нам любые ракеты и указали бы для этих ракет любые координаты, потому что это было бы проще, чем играть в ядерную эскалацию. Но администрация Буша-старшего в свое время придумала элегантную схему: ядерное оружие в обмен на обязательства, которые никто не будет выполнять.

Это урок отношений с США. Быть не "хорошим", а "опасным", и немного "психом". "Хороших" они продавливают и отдают на уничтожение, а с "опасными" ведут переговоры.

Уверен, что даже наличие жизнеспособных украинских баллистических ракет уже бы делало разговоры с американцами значительно содержательнее и интереснее.