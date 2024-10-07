Вигідна схема у НАТО

Хоча Словаччина має мінімальне військове значення для НАТО, та вона повинна ратифікувати членство будь-якої країни в Альянсі.

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Не забажає – не ратифікує. Це буде прекрасна формальна причина заблокувати вступ, наприклад, України. Навіть якщо щось у цьому напрямку їй "урочисто пообіцяють".

Чи можна примусити Словаччину? Мабуть, можна. Питання в тому, хто і як це буде робити? Явно не ті люди, які блокували членство України у НАТО раніше. Ця схема НАТО, у якій реально все вирішують США, а формально – консенсус держав, серед яких частина реальної політичної ваги не має, дозволяє ефективно камуфлювати політику США уже не одне десятиліття.

Секрет успіху простий

Ще одна цікава новина. США запропонували Ізраїлю "компенсаційний пакет", якщо той утримається від ураження певних цілей в Ірані. Про це повідомив ізраїльський журналіст Амішай Штайн з посиланням на отримані звіти від офіційних осіб США. За його словами, така пропозиція пролунала під час перемовин щодо відповіді на атаку з боку Ірану. Пакет може включати дипломатичний захист і озброєння.

Виявляється, що "геть порожні" американські склади озброєнь не такі й порожні. Якщо, наприклад, потрібно вмовити Ізраїль "трохи вгамувати" бажання помсти Ірану. Тут важливо розуміти, що у США прекрасно знають, що Ізраїль може щось зробити Ірану. Вашингтону простіше спробувати "відкупитися" від Ізраїлю.

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Секрет успіху простий – бути настільки "упакованим" військовими ресурсами, аби від тебе було простіше відкупитися, аніж намагатися тебе "протиснути". Якби в України була ядерна зброя, то США дали б нам будь-які ракети й вказали б для цих ракет будь-які координати, бо це було б простіше, аніж гратися в ядерну ескалацію. Але адміністрація Буша-старшого свого часу вигадала елегантну схему: ядерна зброя в обмін на зобов'язання, які ніхто не буде виконувати.

Це урок відносин з США. Бути не "хорошим", а "небезпечним", і трохи "психом". "Хороших" вони продавлюють і віддають на знищення, а з "небезпечними" ведуть переговори.

Впевнений, що навіть наявність життєздатних українських балістичних ракет уже б робила розмови з американцями значно змістовнішими та цікавішими.