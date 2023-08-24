Лукашенко довел страну "до ручки": Беларусь платит страшную цену за поддержку России в войне

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года белорусские власти оказывают помощь России. Это предоставление территории для размещения войск и ракетных ударов, тренировки российских мобилизованных на белорусских базах, передачи России белорусской военной техники и многое другое.

Кроме того, российские военнослужащие в начале войны заходили в северные области Украины прямо из Белоруссии. Все это закономерно привело к тому, что против Беларуси ввели новые санкции в дополнение к уже существующим. 24 Канал вместе с белорусским изданием "Зеркало" рассказывает о главных ограничениях, с которыми столкнулась Беларусь из-за участия в войне. В материале мы подробно объясняем, как это влияет на жизнь обычных белорусов.

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Что оказалось под ударом санкции ЕС против Беларуси

Евросоюз, США и отдельные страны с февраля 2022 года ввели немало разных санкций в отношении Беларуси. Многие касаются конкретных людей, и на простых граждан Беларуси это не влияет вообще никак.

Вот в самом начале войны под санкции Евросоюза попали несколько десятков представителей белорусских вооруженных сил, оказывавших помощь российским войскам в проведении военной агрессии.

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Но персональными санкциями дело не ограничилось. Весной 2022 года Евросоюз наложил ограничения на торговлю разными товарами с Беларусью.

Например, используемыми для производства табачных изделий, минерального горючего, углеводородных продуктов, продуктов из калия, изделий из древесины, цемента, железа и стали.

Действуют санкции и в отношении товаров и технологий двойного назначения, в том числе тех, которые могут использоваться в военных целях. Весной 2022 года от системы SWIFT отключили несколько банков: "Дабрабит", "Банк развития Республики Беларусь" и "Белагропромбанк", а позже – "Белинвестбанк".

Под ограничение попал белорусский Нацбанк, государственным предприятиям запретили пользоваться услугами по своим акциям на торговых площадках ЕС, а всей Беларуси вообще запретили предоставлять евробанкноты.

Другие санкции касаются поставок в Беларусь товаров и технологий для авиации, полупроводников, микросхем, оптики, огнестрельного оружия. В общем, всего того, что может быть использовано в военных целях.

Еще одна очень серьезная для Беларуси вещь – запрет белорусским грузоперевозчикам работать на территории Евросоюза и даже ездить там по транзиту.

Беларусь потеряла Украину как рынок для сбыта топлива

Еще в результате Беларусь полностью потеряла Украину как рынок для сбыта своей продукции нефтепереработки. А именно туда до войны экспортировалось больше такой продукции – в частности, топливо. Теперь всего этого нет.

Евросоюз ввел санкции против нефтепродуктов из Беларуси еще до начала войны – из-за посадки самолета Ryanair в Минске. То есть война вообще отрезала Беларусь от своих главных рынков сбыта продуктов нефтепереработки. То же касается и калия – его экспорт тоже находится под санкциями, и вводились они еще до начала войны.

Все это привело к тому, что Беларусь фактически отрезана от большей части торговли с соседними странами. Осталась Россия, и только благодаря помощи Путина режиму Лукашенко удается экспортировать и тот же калий, и нефтепродукты.

Калий раньше ехал через Литву, а теперь – через Россию. Само собой, возить его приходится дальше, вплоть до Владивостока, то есть расходы – выше. Но белорусским властям повезло, что цены на калий сейчас очень высоки. Хотя следует понимать, что эта ситуация может измениться.

Ограничений много, но для обычного человека все эти цифры и документы могут смотреться сложно и непонятно. И действительно, кому какое дело, что Беларусь теперь возит удобрения через Россию, а не через Литву?

Беларусь откатилась в развитии примерно на пять лет

Здесь важно помнить одну простую вещь. Эффект от разных санкций выражается в том, что Беларусь как государство очень слабо развивается, прежде всего страдает ее экономика – соответственно, страна может потратить меньше денег на нужные вещи: дороги или больницы.

Если посмотреть на динамику роста ВВП за последние 10 лет (до 2022 года), то выходит, что в среднем экономика Беларуси росла плюс-минус на процент в год. А в 2022 году после начала войны ВВП упал почти на 5%. То есть Беларусь откатилась в развитии примерно на пять лет.

По прогнозам МВФ, в 2023 году Беларусь сможет отразить лишь 0,7% этих потерь, в 2024 – 1,2%. То есть государство теряет целые годы. В бюджете становится меньше денег, что может привести к уменьшению финансирования социальной сферы: образования, здравоохранения. Меньше денег будет на дороги, на мосты, на ремонт коммунальной инфраструктуры.

Как санкции уже повлияли на жизнь белорусов

Другие ограничения, вводимые, в частности, в результате войны и ее последствия, тоже прямо касаются белорусов. Литва после появления в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" планирует закрыть как минимум два пункта пропуска на границе.

Это значит, что ездить в ЕС станет труднее. Из-за ограничений западные компании боятся связываться с Беларусью и на всякий случай прекращают финансовые операции и с компаниями из Беларуси, и с простыми физлицами.

То есть, юрлица не могут пользоваться западными программами на компьютерах, которые нужны для работы, а обычные люди теряют доступ к западным сервисам, например, работающим по подписке.

Но одно дело, когда не играет музыка в телефоне, а другое – когда перестают обслуживать и обновлять станки на заводе и запчастей к ним уже не достать.

У граждан перестают работать банковские карты за границей, становится тяжело или невозможно делать денежные переводы. В Беларусь боятся отправлять финансовые средства, что означает никаких инвестиций даже на частном уровне.

Поэтому бизнесы, например, IT, просто выезжают из страны вместе со своими платежеспособными сотрудниками. До войны IT-сектор, то есть "информация и связь", был вторым влиянием на формирование темпа белорусского ВВП, даже на фоне репрессий.

Теперь он наоборот, сокращается и влечет экономические показатели вниз. Из-за этого многие предприятия испытывают сложности, другие и вовсе закрываются. А самим белорусам становится труднее найти работу с хорошей зарплатой.



Анализ ВВП Беларуси / Фото "Зеркало"

Не только война: почему против Беларуси вводят санкции

И все это – эффект только от войны. Однако санкции вводятся не только за помощь Лукашенко России. Множество ограничений связано с не останавливающимися в стране репрессиями и с потоками мигрантов, которых белорусские власти используют как инструмент давления на соседей.

Более того, потолок по поводу санкций еще не достигнут, и у других стран есть еще большой запас ограничений, которые они могут ввести. Торговые санкции можно расширить вплоть до полного эмбарго.

В США, например, есть механизм вторичных санкций, по которому там могут накладывать ограничения не только на белорусские госпредприятия, но и на юрлица других стран, которые с ними как-то взаимодействуют.

И этот механизм по отношению к Беларуси пока не работает в полную силу. Поэтому дна в плане ограничений еще не достигли. Хорошая новость для Беларуси в том, что санкции могут быть сняты, если режим Лукашенко перестанет оказывать России поддержку в войне и репрессировать собственных граждан. Но пока такого желания белорусские власти не проявляют.