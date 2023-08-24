Крім того, російські військовослужбовці на початку війни заходили в північні області України прямо з Білорусі. Усе це закономірно призвело до того, що проти Білорусі запровадили нові санкції на додаток до тих, які вже були. 24 Канал разом з білоруським виданням "Зеркало" розповідає про головні обмеження, з якими зіштовхнулася Білорусь через участь у війні. У матеріалі ми детально пояснюємо, як це впливає на життя простих білорусів.

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Що опинилося під ударом санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз, США та окремі країни з лютого 2022 року запровадили чимало різних санкцій щодо Білорусі. Багато з них стосуються конкретних людей, і на простих громадян Білорусі це не впливає взагалі ніяк.

Ось на самому початку війни під санкції Євросоюзу потрапили кілька десятків представників білоруських збройних сил, які надавали допомогу російським військам у проведенні військової агресії.

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Але персональними санкціями справа не обмежилася. Навесні 2022 року Євросоюз наклав обмеження на торгівлю різними товарами з Білоруссю.

Наприклад, тими, що використовуються для виробництва тютюнових виробів, мінерального пального, вуглеводневих продуктів, продуктів із калію, виробів із деревини, цементу, заліза та сталі.

Діють санкції і щодо товарів і технологій подвійного призначення, зокрема тих, які можуть використовуватися у військових цілях. Навесні 2022 року від системи SWIFT відключили кілька банків: "Дабрабит", "Банк розвитку Республіки Білорусь" і "Белагропромбанк", а трохи згодом – "Белінвестбанк".

Під обмеження потрапив білоруський Нацбанк, державним підприємствам заборонили користуватися послугами щодо своїх акцій на торгових майданчиках ЄС, а всій Білорусі загалом заборонили надавати євро-банкноти.

Інші санкції стосуються поставок до Білорусі товарів і технологій для авіації, напівпровідників, мікросхем, оптики, вогнепальної зброї. Загалом, усього того, що може бути використано у військових цілях.

Ще одна вкрай серйозна для Білорусі річ – заборона білоруським вантажоперевізникам працювати на території Євросоюзу і навіть їздити там транзитом.

Білорусь втратила Україну як ринок для збуту палива

Ще через війну Білорусь повністю втратила Україну як ринок для збуту своєї продукції нафтопереробки. А саме туди до війни експортувалося найбільше такої продукції – зокрема, паливо. Тепер усього цього немає.

Євросоюз запровадив санкції проти нафтопродуктів із Білорусі ще до початку війни – через посадку літака Ryanair у Мінську. Тобто, війна взагалі відрізала Білорусь від своїх головних ринків збуту продуктів нафтопереробки. Те ж саме стосується і калію – його експорт теж перебуває під санкціями, і запроваджувалися вони ще до початку війни.

Усе це призвело до того, що Білорусь фактично відрізана від більшої частини торгівлі з сусідніми країнами. Залишилася Росія, і тільки завдяки допомозі Путіна режиму Лукашенка вдається експортувати і той самий калій, і нафтопродукти.

Калій раніше їхав через Литву, а тепер – через Росію. Само собою, возити його доводиться далі, аж до Владивостока, тобто витрати – вищі. Але білоруській владі пощастило, що ціни на калій зараз дуже високі. Хоча треба розуміти, що ця ситуація може змінитися.

Обмежень багато, але для звичайної людини всі ці цифри і документи можуть виглядати складно і незрозуміло. І справді, кому яке діло, що Білорусь тепер возить добрива через Росію, а не через Литву?

Білорусь відкотилася у розвитку приблизно на п'ять років

Тут важливо пам'ятати одну просту річ. Ефект від різних санкцій виражається в тому, що Білорусь як держава дуже слабко розвивається, насамперед страждає її економіка – відповідно, країна може витратити менше грошей на потрібні речі: дороги або лікарні.

Якщо подивитися на динаміку зростання ВВП за останні 10 років (до 2022 року), то виходить, що в середньому економіка Білорусі зростала плюс-мінус на відсоток на рік. А 2022 року, після початку війни, ВВП впав майже на 5%. Тобто Білорусь відкотилася у розвитку приблизно на п'ять років.

За прогнозами МВФ, у 2023 році Білорусь зможе відбити лише 0,7% цих втрат, у 2024 – 1,2%. Тобто держава втрачає цілі роки. У бюджеті стає менше грошей, а це може призвести до зменшення фінансування соціальної сфери: освіти, охорони здоров'я. Менше грошей буде на дороги, на мости, на ремонт комунальної інфраструктури.

Як санкції вже вплинули на життя білорусів

Інші обмеження, які запроваджуються, зокрема, через війну та її наслідки, теж прямо стосуються білорусів. Литва після появи в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" планує закрити щонайменше два пункти пропуску на кордоні.

Це означає, що їздити в ЄС стане важче. Через обмеження західні компанії бояться зв'язуватися з Білоруссю і про всяк випадок припиняють фінансові операції і з компаніями з Білорусі, і з простими фізособами.

Тобто, юрособи не можуть користуватися західними програмами на комп'ютерах, які потрібні для роботи, а звичайні люди втрачають доступ до західних сервісів, наприклад, до тих, які працюють за передплатою.

Але одна справа, коли не грає музика в телефоні, а інша – коли перестають обслуговувати й оновлювати верстати на заводі, і запчастин до них уже не дістати.

У громадян перестають працювати банківські картки за кордоном, стає важко або неможливо робити грошові перекази. У Білорусь бояться відправляти фінансові кошти, а це означає жодних інвестицій навіть на приватному рівні.

Через це бізнеси, наприклад, IT, просто виїжджають із країни разом зі своїми платоспроможними співробітниками. До війни IT-сектор, тобто "інформація та зв'язок", був другим за впливом на формування темпу білоруського ВВП, навіть на тлі репресій.

Тепер він навпаки, скорочується і тягне економічні показники вниз. Через усе це багато підприємств зазнають складнощів, інші й зовсім закриваються. А самим білорусам стає складніше знайти роботу з хорошою зарплатою.



Аналіз ВВП Білорусі / Фото "Зеркало"

Не тільки війна: чому проти Білорусі вводять санкції

І все це – ефект тільки від війни. Однак санкції вводять не тільки за допомогу Лукашенка Росії. Безліч обмежень пов'язані з репресіями, які в країні не зупиняються, і з потоками мігрантів, яких білоруська влада використовує як інструмент тиску на сусідів.

Ба більше, стеля щодо санкцій ще не досягнута, і в інших країн є ще великий запас обмежень, які вони можуть запровадити. Торгові санкції можна розширити, аж до повного ембарго.

У США, наприклад, є механізм вторинних санкцій, за яким там можуть накладати обмеження не тільки на білоруські держпідприємства, а й на юрособи інших країн, які з ними якось взаємодіють.

І цей механізм щодо Білорусі поки що не працює на повну силу. Тому дна в плані обмежень ще не досягли. Хороша новина для Білорусі в тому, що санкції можуть зняти, якщо режим Лукашенка перестане надавати Росії підтримку у війні і репресувати власних громадян. Але поки що такого бажання білоруська влада не виявляє.