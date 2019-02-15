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      Какой план по урегулированию конфликта на Донбассе более реалистичен

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      Аваков представил свой план урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе
      Аваков представил свой план урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе / Фото из открытых источников

      Больше перспективы в реализации завершения конфликта на Донбассе имеет план представителя ОБСЕ Сайдика, чем тот, который озвучил в США министр внутренних дел Аваков. Глава МВД просто думает о своем политическом будущем.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Что предусматривает новый план ОБСЕ по урегулированию конфликта на Донбассе?Предполагается, что в процессе примут участие ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза. Также, согласно документу, Россия и Украина должны заключить договор, который затем должны одобрить парламенты. Об этом рассказал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик в комментарии газете Kleine Zeitung.

      В Украине идут президентская и парламентские кампании, и не понятно, где и кем будет Аваков после их завершения. Он, наверное, уйдет в отставку вместе со всем правительством. План Авакова по возвращению Донбасса – имиджевый проект министра. Аваков показывает США, что как глава МВД – борец за честные выборы. С другой, показывает себя как миротворца, у которого свой особый план,
      – убежден Владимир Фесенко.

      В то же время, считает политолог, в практическом плане, план Сайдика имеет больше значение и перспективы, как бы критично это не воспринималось в Киеве и Москве. По словам Фесенко, этот план разработан на Западе, и проект вызвал интерес и оценку конструктивных предложений. А план Авакова вряд ли американцы воспринимают, как рабочий документ. Скорее, как одно из возможных предложений. США, отмечает Фесенко, примут план Авакова во внимание. Но сам по себе план в качестве практических рекомендаций не имеет особых перспектив. Могут быть использованы некоторые элементы. Если их возьмут на вооружение на Западе или те, кто будет у власти в Украине.

      Что такле план Авакова по возвращению Донбасса? В мае 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о разработке плана "механизма мелких шагов" по возвращению Донбасса. По его убеждению, освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса должно быть пошаговой полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

      Во время круглого стола в Вашингтоне Аваков рассказал, что введению новой стратегии предшествует подготовительный этап. Он состоит из формирования необходимого правового поля, ввод коммуникационной стратегии, определение статуса специальной международной миротворческой миссии, а также создание программ мониторинга и консультативной помощи.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Арсен Аваков ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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