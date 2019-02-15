Який план з врегулювання конфлікту на Донбасі більш реалістичний

Більше перспективи в реалізації завершення конфлікту на Донбасі має план представника ОБСЄ Сайдіка, ніж те, що озвучив у США міністр внутрішніх справ Аваков. Глава МВС просто думає про своє політичне майбутнє.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Що передбачає новий план ОБСЄ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі?Передбачається, що у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агентство Євросоюзу. Також, відповідно до документу, Росія та Україна мають укласти договір, який потім повинні схвалити парламенти. Про це розповів спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік у коментарі газеті Kleine Zeitung.

В Україні йдуть президентська і парламентські кампанії, і не зрозуміло, де і ким буде Аваков після їхнього завершення. Він, напевно, піде у відставку разом з усім урядом. План Авакова з повернення Донбасу – іміджевий проект міністра. Аваков показує США, що як глава МВС – борець за чесні вибори. З іншого, показує себе як миротворця, у якого свій особливий план,

– переконаний Володимир Фесенко.

Водночас, вважає політолог, у практичному плані має план Сайдіка має більше значення і перспективи, як би критично це не сприймалося в Києві і Москві. За словами Фесенка, цей план розроблений на Заході, і проект викликав інтерес і оцінку як конструктивних пропозицій. А план Авакова навряд чи американці сприймають, як робочий документ. Швидше, як одну з можливих пропозицій. США, зазначає Фесенко, візьмуть план Авакова до уваги. Але сам по собі план в якості практичних рекомендацій не має особливих перспектив. Можуть бути використані деякі елементи. Якщо їх візьмуть на озброєння на Заході або ті, хто буде при владі в Україні.

Що таке план Авакова з повернення Донбасу? В травні 2018 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розробку плану "Механізму дрібних кроків" щодо повернення Донбасу. На його переконання, звільнення непідконтрольної Києву території Донбасу повинно бути покроковою поліцейською операцією із залученням миротворчих сил.



Під час круглого столу у Вашингтоні Аваков розповів, що введенню нової стратегії передує підготовчий етап. Він складається з формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу спеціальної міжнародної миротворчої місії, а також створення програм моніторингу та консультативної допомоги.