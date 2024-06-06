Сумщина или Харьковщина: на каком направлении может быть очередное наступление россиян

В Государственной пограничной службе заявили, что россияне наращивают группировку на северной границе с Украиной. Там допускают возможное наступление на Сумскую область или открытие нового фронта в Харьковской области.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас больше угроз для Харьковского направления. Однако ситуация постоянно меняется.

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Угрозы для Харьковщины

Александр Мусиенко предположил, что угроза для Сумской области сохраняется. Однако для Харьковщины она больше, учитывая активность врага, которую там сейчас фиксируют. Ранее угрозы для Сумщины были более острыми. Тогда действительно создавалось впечатление, что враг вот-вот осуществит вторжение.

В результате действий украинских войск, которые начали там проводить определенные мероприятия и бить по подразделениям оккупантов. Вследствие того, что российские войска понесли потери вследствие наступления на Харьковщине, им нужно там закрепиться. Думаю, что это все-таки будет Харьковщина. По крайней мере сейчас угроз для Харьковщины, по моему мнению, больше,

– считает он.

Однако ситуация в динамике и постоянно меняется. Например, в начале наступления врага на Харьковскую область казалось, что враг одновременно будет готовить наступление и на Сумскую область. Захватчики формировали наступательную группировку "Курск".

"Населенный пункт Суджа, там 10 километров до границы. Формировалась наступательная группировка "Курск". Казалось, что это вторжение на Сумщину было неизбежным. Но у российских генералов, российского командования изменились подходы и они эту группировку оттуда забрали и перебросили на Белгородскую область, а затем на Харьковщину", – объяснил военный эксперт.

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