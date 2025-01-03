Кто смог отсрочить смерть российской экономики и в каком она сейчас состоянии

Наличие нескольких людей в российском правительстве, в первую очередь председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, оказалось положительным фактором для России. Эти люди – профессионалы своего дела, они смогли в новых условиях предложить варианты, как не дать российской экономике загнуться быстро и окончательно.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Игорь Рейтерович, однако констатировал, что у любых ресурсов и механизмов есть свой предел.

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Россия создавала иллюзию существования экономики

Уже сама Набиуллина неоднократно говорила, что рано или поздно начнется падение российской экономики, которое остановить власти не удастся. Сейчас, по мнению политолога, этот процесс начинает постепенно набирать обороты.

Прогнозируется, что это произойдет в конце первого или в начале второго квартала 2025 года, когда уже будут необратимые процессы.

"Россия держалась весь 2024 год благодаря тому, что печатала деньги, бросала без остановки их в экономику, в том числе через огромные выплаты своему "пушечному мясу". Оно погибало на войне, а семьи погибших эти деньги на что-то тратили, это создавало иллюзию существования экономики, – озвучил Рейтерович.

Какова ситуация на оборонных заводах России

Накануне Нового года в России были обращения директоров оборонных заводов, которые, казалось бы, должны были прекрасно себя чувствовать. Однако, по словам политолога, даже они прямо говорили о том, что не знают, что делать дальше; что им всего не хватает, чтобы производить продукцию; что они не могут удержать работников.

Поскольку не хватает компонентов для производства, эти предприятия, по убеждению Рейтеровича, будут вынуждены останавливать свою деятельность или сокращать.

История об экономике в 3 смены, о которой очень любит рассказывать Путин, работает очень локально. Возможно, на дроны и частично ракеты ресурсы есть, а вот на бронетехнику – уже нет, причем давно,

– отметил политолог.

На экономику России надвигается системный кризис

В других российских отраслях ситуация вообще катастрофическая. Россияне в соцсетях начали делиться видео, где они бегают по магазинам и показывают, как подорожало масло, или сообщают о том, что его и вовсе нет.

Это, со слов политолога, является серьезными признаками системного кризиса, который надвигается на российскую экономику. Рейтерович прогнозирует, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, потому что России не отменили санкции, а возможности перезапустить свою экономику у нее нет.