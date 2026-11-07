Путин может лишиться нефтяных доходов: что способно подорвать экономику России

Украина систематически ослабляет военную машину России, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и другим стратегическим объектам в глубоком тылу. В то же время на фронте российская армия пытается использовать последние месяцы осени для наступления, не считаясь с огромными потерями. Решающим для исхода войны может стать не только интенсивность украинских ударов, но и то, удастся ли сохранить

Украина систематически ослабляет военную машину России, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и другим стратегическим объектам в глубоком тылу. В то же время на фронте российская армия пытается использовать последние месяцы осени для наступления, не считаясь с огромными потерями. Решающим для исхода войны может стать не только интенсивность украинских ударов, но и то, удастся ли сохранить это давление на Россию, несмотря на возможные политические договоренности.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан объяснил для 24 Канала, сколько российских НПЗ нужно поражать, чтобы нанести необратимый ущерб экономике противника, как удары по авиабазам ограничивают возможности российской стратегической авиации и где враг сосредоточил основные усилия на фронте. Также эксперт оценил угрозу политических уступок в отношении прекращения ударов по российской нефтяной отрасли, возможности новых ракет IRAM и то, как изменения на Ближнем Востоке могут повлиять на ход войны.

Математика войны: сколько заводов нужно уничтожить

Силы обороны Украины продолжают методично выводить из строя нефтяную отрасль России. Атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае является частью более широкой стратегии.

Этот завод расположен на ростовской площадке, которая напрямую снабжает российскую группировку на Донецком направлении. Всего в этом регионе работают четыре НПЗ средней мощности, которые в сумме обеспечивают около 30 миллионов кубометров переработки в год. Они производят дизельное топливо, бензин и авиационный керосин для оккупационной армии.

Роман Свитан считает, что война – это математика, и она рассчитывается довольно просто. В России есть около 30 мощных нефтеперерабатывающих заводов-миллионников. На восстановление одного поврежденного объекта россияне тратят три-четыре недели. Чтобы не дать им возможности полностью восстановиться, украинским силам нужно обрабатывать примерно по одному заводу ежедневно.

Так раз в месяц беспилотники должны наносить удары по каждому из 30 ключевых НПЗ по кругу. Только при условии такого постоянного давления в течение полугода или года российская экономика начнет необратимо разрушаться.

Комплексные удары: от нефти до стратегической авиации

Правильный подход к планированию операций предполагает поражение не только основной цели, но и сопутствующей инфраструктуры. Во время атаки на Афипский НПЗ параллельно были затронуты логистические площадки маркетплейсов. Аналогичная ситуация произошла и во время удара по Рязанскому НПЗ, где были поражены установки первичной и вторичной переработки.

Помимо нефтепереработки, критически важной целью является авиационная инфраструктура. В Рязани расположена авиабаза Дягилево – мощный центр, откуда взлетают бомбардировщики для запусков ракет Х-22 по Украине.

Поражение на таких базах самолетов-заправщиков Ил-78 существенно ограничивает возможности российской стратегической авиации. Таких самолетов-заправщиков в России немного, и они активно используются для перегона бомбардировщиков с Дальнего Востока на базы, расположенные ближе к Украине.

Осеннее обострение на фронте и рекордные потери врага

Параллельно с ударами по глубокому тылу продолжаются интенсивные бои на линии соприкосновения. Российское командование пытается максимально использовать свои стратегические резервы до наступления сильных морозов. Это приводит к рекордных потерь среди оккупантов.

Обратите внимание! Подразделения Сил беспилотных систем ВСУустановили рекорд, поразив за сутки 751 оккупанта. Всего за это время операторы дронов провели более 2,5 тысячи атак на вражеские цели. Среди уничтоженного – сотни укрытий, 24 склада боеприпасов, 176 единиц техники и более 400 беспилотников противника.

Основное давление противника сосредоточено на Добропольском, Гуляйпольском и Запорожском направлениях. Россияне спешат из-за осенней непогоды – туманы и низкая облачность частично ограничивают работу украинских дронов на дальних дистанциях.

Какова ситуация на фронте: смотрите на карте

Однако украинские силы успешно отражают атаки, восстанавливая контроль над позициями в районах Малой Токмачки, Боровой и Купянска. Выбивание площадок для развертывания российских резервов вынуждает врага вступать в бой с ходу, преодолевая большие расстояния от тыла до линии фронта, что делает их легкой мишенью.

Политические торги и опасность гарантий безопасности

Наибольшую угрозу для стратегии уничтожения российской экономики представляют политические игры. Смена власти в США и " заявления Дональда Трампа о возможных сделках" создают риски для Украины. Существует вероятность, что в обмен на определенные политические уступки на Украину начнут оказывать давление с требованием прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Любые разговоры о гарантиях безопасности для российской нефтяной отрасли в обмен на призрачные обещания – это ловушка. Прекращение ударов даже на несколько дней дает России время на восстановление. Украинское общество должно жестко контролировать этот процесс и реагировать на любые попытки пойти на такие уступки.

Победить Россию можно только экономическим давлением, уничтожая ее нефтегазовую отрасль, которая является основой финансирования войны.

Мифы об IRAM и ударах по Москве

В контексте ожидания новых видов вооружения, в частности ракет "ракеты IRAM" для истребителей F-16, важно сохранять реалистичный взгляд. IRAM – это фактически самонаводящаяся авиационная бомба с реактивным двигателем, имеющая боевую часть весом около 50 килограммов. Ее дальность составляет ориентировочно 460 километров.

Эти ракеты физически не способны долететь до Москвы, поскольку запуски придется осуществлять в 100 километрах от линии фронта из-за угрозы со стороны российской ПВО. Кроме того, боевой мощности эскадрильи совершенно недостаточно для нанесения критического ущерба столице России.

Главное назначение IRAM – это точечные удары по оперативному тылу противника на глубину до 300 километров в приграничных областях России и на оккупированных территориях Украины. Это эффективный инструмент, но он требует массового применения.

Изменения на Ближнем Востоке: конец эпохи Нетаньяху

Глобальный геополитический контекст также претерпевает изменения. В Израиле назревает смена правительства, где на смену Биньямину Нетаньяху может прийти бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот.

Нетаньяху, пытаясь избежать судебного преследования, был заинтересован в затягивании конфликта.

С приходом к власти военного профессионала ситуация изменится. Бывшие начальники Генштаба лучше всего понимают реальные возможности армии и последствия затяжных войн, поэтому они обычно стремятся к быстрому и эффективному завершению боевых действий. Для Украины это означает потенциальную стабилизацию на Ближнем Востоке, что может повлиять на глобальные процессы.