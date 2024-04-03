Действительно ли "потерь нет": пропагандист жалуется на состояние российских войск
Пропагандист и "военкор" Максим Калашников во время своей поездки на фронт раскрыл ужасающую картину ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что российские войска не только понесли большие потери, но и испытывают ненависть к собственному военному руководству.
По его словам, многие российские солдаты не понимают, за что они воюют на чужой земле и почему погибают там. В своем видео Калашников также призвал к поиску выхода из “страшного угла”, в который попали российские войска в Украине, передает 24 Канал.
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"Да когда же это кончится?"
Калашников, после своей поездки на фронт, раскрывал потрясающие детали состояния российских войск и их отношение к собственному командованию.
Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов. Страшную цену. Вижу я там, конечно же, и усталость войск. Ребята очень устали,
– заявил пропагандист.
Калашников отметил, что многие российские военные не понимают мотивации своего участия в войне на чужой земле и спрашивают, за что они гибнут.
"Насквозь в их разговорах: "Да когда же это кончится? Что говорят там, в Кремле, по этому поводу?", – сказал он.
По его словам, российские солдаты понесли значительные потери и испытывают ненависть к своим командирам, что создает негативную атмосферу.
Знаете, с какой ненавистью говорят о тех идиотах, которые выстраивают войска, устраивают построение в пределах действия вражеских дронов и "Хаймарсов"? Я не буду передавать этих всех слов,
– отметил Калашников.
Он отметил,, что чистка в российском генералитете является важным условием для успешного завершения конфликта. Он призвал к поиску выхода из "страшного угла", в котором оказались российские войска в Украине, и отметил, что любой выход из этой ситуации будет лучшим, чем продолжение непрерывной бойни.
Потери врага: последние новости
- За прошедшие сутки было ликвидировано 710 российских захватчиков. Общие потери врага превысили 444 тысячи бойцов. Кроме того, украинские защитники уже уничтожили более 61 тысячи единиц военной техники.
- Десантникам из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось остановить очередной штурм врага в районе Новомихайловки. На рубеж атаки враг вывел сразу 6 единиц тяжелой техники. В 79 ОДШБр отметили, что ни один из оккупантов не доехал до позиций наших защитников.
- Также наступление оккупантов было остановлено вблизи села Тоненькое под Авдеевкой. Там оккупанты пытались наступать, используя современные танки. Представитель 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Сергей Окишев рассказал, что широкомасштабное наступление превратилось для россиян в "позорную операцию по утилизации современной российской техники".