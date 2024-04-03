Действительно ли "потерь нет": пропагандист жалуется на состояние российских войск

Пропагандист и "военкор" Максим Калашников во время своей поездки на фронт раскрыл ужасающую картину ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что российские войска не только понесли большие потери, но и испытывают ненависть к собственному военному руководству.

По его словам, многие российские солдаты не понимают, за что они воюют на чужой земле и почему погибают там. В своем видео Калашников также призвал к поиску выхода из “страшного угла”, в который попали российские войска в Украине, передает 24 Канал.

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"Да когда же это кончится?"

Калашников, после своей поездки на фронт, раскрывал потрясающие детали состояния российских войск и их отношение к собственному командованию.

Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов. Страшную цену. Вижу я там, конечно же, и усталость войск. Ребята очень устали,

– заявил пропагандист.

Калашников отметил, что многие российские военные не понимают мотивации своего участия в войне на чужой земле и спрашивают, за что они гибнут.

"Насквозь в их разговорах: "Да когда же это кончится? Что говорят там, в Кремле, по этому поводу?", – сказал он.

По его словам, российские солдаты понесли значительные потери и испытывают ненависть к своим командирам, что создает негативную атмосферу.

Знаете, с какой ненавистью говорят о тех идиотах, которые выстраивают войска, устраивают построение в пределах действия вражеских дронов и "Хаймарсов"? Я не буду передавать этих всех слов,

– отметил Калашников.

Он отметил,, что чистка в российском генералитете является важным условием для успешного завершения конфликта. Он призвал к поиску выхода из "страшного угла", в котором оказались российские войска в Украине, и отметил, что любой выход из этой ситуации будет лучшим, чем продолжение непрерывной бойни.

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