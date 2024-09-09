"Керченский мост доживает последние дни": в каком состоянии это сооружение

Агенты "Атеш" заявили, что Керченский мост доживает свои последние дни, ведь в результате атак ВСУ получил значительные повреждения. Сейчас он еще стоит и в определенной степени выполняет свои функции.

Однако Силы обороны уже закладывают основу для дальнейшего разрушения Крымского моста. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

К теме Керченский мост доживает свои дни и нуждается в ремонте, – "Атеш"

Почва для дальнейшего разрушения

Владислав Селезнев отметил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы сохранить Керченский мост. Ведь именно он обеспечивает поставки вооружения и военной техники для российской группировки, действующей на территории временно оккупированного Крыма, а также на юге Запорожской и юге Херсонской областей. Враг будет реализовать даже какие-то нереальные действия для этого.

Крымский мост пока стоит. Пока рано говорить о том, что это незаконное сооружение выведено из строя и не может выполнять своих функций.

Керченский мост стоит и в определенной степени выполняет свою функцию. Но то, что украинские Силы обороны здесь и сейчас закладывают основу для дальнейшего разрушения того Керченского моста – это очевидно,

– подчеркнул военный эксперт.