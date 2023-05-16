Когда о смерти приходится молиться: истории матерей, которые были в Мариуполе после начала войны

С первых дней полномасштабного вторжения Мариуполь в Донецкой области стал городом, который российские оккупанты начали особенно интенсивно уничтожать. Не останавливало захватчиков даже то, что в населенном пункте было немало гражданских людей.

Во вторник, 16 мая, состоялся прессбрифинг по случаю годовщины выхода украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, – информирует 24 Канал. Свои истории во время этого мероприятия рассказали, в частности, Неля Шастун, Анастасия Михилева и Наталья Кравцова. Все они мамы. Все они пережили блокаду Мариуполя.

Смотрите также Они – несокрушимые: 7 историй украинских женщин о материнстве во время войны

Поход за водой "в одну сторону"

Неля Шастун является матерью двух бойцов полка "Азов". Один из них уже, к сожалению, погиб, а другой до сих пор находится во вражеском плену после выхода из "Азовстали".

Однако женщина нашла в себе силы поделиться историей в первые недели жизни Мариуполя после начала широкомасштабного вторжения.

Когда мы ложились спать, молились о скорой смерти в случае попадания в наш дом. Потому что вытаскивать из-под завалов и вытаскивать раненых было некому. Город был без воды, без света, без газа, без связи. Каждый день мы ходили за водой за 1,5 километра до колодца. Когда мы туда шли – не знали или вернем, будет ли куда возвращаться,

– сказала женщина.

Кроме того, она рассказала, что мариупольцы ради экономии дров стали объединяться. В частности, госпожа Неля вместе с соседями сделала один большой мангал, которым пользовался весь подъезд.

Людям приходилось совместными усилиями добывать дрова, ветки, шишки и высушивать это все прямо в подъезде. Эти вещи женщина назвала "сокровищем", потому что "на тот момент это было действительно самое большое сокровище".

По словам Нели, несколько раз военные ВСУ привозили еду и воду ей и людям – все это мариупольцы делили между собой. Так жила женщина в городе до середины марта, пока все-таки не было принято решение о создании так называемого первого "зеленого коридора", которым она смогла уехать.

Смотрите также С ума сошла мать бойцов "Азова" о том, как погиб старший сын, а младший был на "Азовстале"

Спас материнский инстинкт

Анастасия Михилева целых два месяца находилась с родными и, в частности, четырехлетним сыном в бункере "Азовстали". По ее словам, враг распространял сообщения о том, что воины ВСУ в это время якобы совершали зверства над гражданскими людьми на комбинате. Однако она свидетельствует о том, что это не так.

Ее муж-воин вместе с собратьями помогал мирным людям, для которых предприятие стало бункером. Украинским защитникам часто приходилось жертвовать собственной пищей, которой и так было очень мало.

Мой маленький сын был во влажном, холодном помещении и не видел помощника солнца. Каждую ночь мы прощались с жизнью, слышали как постоянно бомбят "Азовсталь". И только инстинктивное желание сохранить жизнь своего ребенка давало мне силы выстоять. И мы выстояли,

– проговорила со слезами на глазах Анастасия Михилева.

"Самая страшная фраза"

Своей историей поделилась Наталья Кравцова. У женщины есть сын, который сейчас в плену. Она рассказала, как жили Мариуполь и завод "Азовсталь" до эвакуации из него людей.

Крепость "Азовсталь" осталась единственным клочком украинской земли. Ее штурмы приостанавливались только тогда, когда российская авиация сбрасывала на комбинат фосфорные бомбы или многотонные бомбы ФАБ, которые пробивали бункеры на несколько этажей вниз и прятали под обломками сотни бойцов и гражданских, искавших там безопасности в бомбоубежищах,

– сказала она.

От 100 до 120 атак совершала вражеская авиация в то время каждый день на "Азовсталь". Все эти бомбы летели на головы защитников и гражданских людей. Их тела, очевидно, все еще находятся там – под той землей.

Уже год я жду из плена своего сына. Для меня и многих людей это самый страшный год в жизни. Год боя, год отчаяния, страха за жизнь родного человека. И только вера в то, что он вернется, дает мне силы каждый день подниматься с кровати и делать все, что я могу и не могу для того, чтобы его освободить. И самая страшная фраза: "Вашего в списках обмененных нет",

– констатировала Наталья Кравцова.

К теме Женщина, которая с маленьким ребенком пряталась в бункере "Азовстали", развеяла мифы об "Азове"

Вспомним, что "эвакуация" защитников Мариупольского гарнизона началась 16 мая и продолжалась в течение нескольких дней. В результате этого сотни наших бойцов попали во вражеский плен.

Процесс возвращения их домой начался в сентябре 2022 года, однако до сих пор многих наших воинов в бесчеловечных условиях удерживает враг.