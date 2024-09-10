Какова цель дроновой атаки по Москве: оперативная сводка от Свитана

В министерстве обороны России сообщили, что сбили 144 беспилотника над своей территорией. Известно, что летели на военный аэродром под Москвой, а также на их НПЗ.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал атаку по России.

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Удары беспилотников по России

Он пояснил, что в одном из районов Москвы есть НПЗ, который надо однозначно уничтожить. Это один из основных нефтеперерабатывающих заводов, которые питают, как саму Москву, так и область. Примерно до половины продукции этого завода потребляется этим регионом.

Кроме того, конкретное количество беспилотников заходило на военные цели – аэродром, базы, ТЭС. То есть была организована массированная атака нашими вооруженными силами,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что заметно, насколько серьезной была подготовка. Ведь, анализируя имеющуюся информацию, а именно, где россияне пытались перехватить беспилотник, – подготовка продолжалась примерно в течение месяца.

Пока наши партнеры думают над разрешениями по ударам по объектам России, можно использовать этот один из механизмов. Беспилотниками нельзя нанести катастрофический ущерб, но хотя бы уменьшить военную экономику страны-агрессора.

Какова ситуация на фронте

Россияне сняли резервы из-под Торецка и Часового Яра, которые перебросили на Курское направление. При этом на этих направлениях оккупанты работали на полную, то есть двигались с наступлениями, без конкретного механизма прикрытия флангов, защиты укреплений.

И вот на полном ходу у них забрали тот двигатель, который должен был все это толкать,

– отметил Роман Свитан.

"Именно поэтому там у россиян однозначно будут проблемы, особенно, когда начнет падать дождь. Ведь они пытались продвинуться и занять лучшие высоты или лучшие рубежи для обороны, а не получилось. Сейчас они зависли между старыми позициями, из которых вышли, и не дошли до новых", – рассказал военный эксперт.