​​В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував атаку по Росії.

Важливо Росіяни намагалися прорватися на Харківщину: ЗСУ знищили особовий склад та техніку ворога

Удари безпілотників по Росії

Він пояснив, що в одному з районів Москви є НПЗ, яке треба однозначно знищити. Це один з основних нафто-переробних заводів, які живлять як саму Москву, так і область. Приблизно до половини продукції цього заводу споживається цим регіоном.

Крім того, конкретна кількість безпілотників заходила на воєнні цілі – аеродром, бази, ТЕС. Тобто була організована масована атака нашими збройними силами,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що помітно, наскільки серйозною була підготовка. Адже, аналізуючи наявну інформацію, а саме де росіяни намагалися перехопити безпілотник, – підготовка тривала приблизно впродовж місяця.

Поки наші партнери думають над дозволами щодо ударів по обʼєктах Росії, можна використовувати оцей один з механізмів. Безпілотниками не можна завдати катастрофічної шкоди, але хоча б зменшити воєнну економіку країни-агресорки.

Яка ситуація на фронті

Росіяни зняли резерви з-під Торецька та Часового Яру, які перекинули на Курський напрямок. При цьому на цих напрямках окупанти працювали на повну, тобто рухалися з наступами, без конкретного механізму прикривання флангів, захисту укріплень.

Й от на повному ходу у них забрали той двигун, який мав все це штовхати,

– наголосив Роман Світан.

"Саме тому там у росіян однозначно будуть проблеми, особливо, коли почне падати дощ. Адже вони намагалися просунутися й зайняти кращі висоти чи кращі рубежі для оборони, а не вийшло. Зараз вони зависли між старими позиціями, з яких вийшли й не дійшли до нових", – розповів військовий експерт.