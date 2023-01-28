Украина – только промежуточная: российский оппозиционер назвал истинную цель Путина в войне

Российский диктатор в своих мечтах мечтает о чем-то большем, чем Украина. Наше государство – только промежуточная цель в его войне.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Путина нужно наказать за его преступления, Евросоюз планирует создать специальную прокуратуру по расследованию военных преступлений России.

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Путин думает о всей Украине

Гозман отметил, что Путин думает о всей Украине. Он за последние 2 – 3 года реально поверил, что россияне и украинцы – это один народ, что у них один язык, что Украину вообще создал Ленин, и в его картине мира ее вообще не должно существовать, тем более, что и вела себя она, как он думает, плохо.

Он хочет разрушить Украину. Я думаю, что цель войны как раз в этом. Это промежуточная, а не конечная цель. В свое время великий фюрер не остановился на Австрии, а пошел дальше, и все кончилось, как кончилось. Думаю, что Путин тоже не остановился бы, если бы ему удалось захватить Украину, а взялся, как он говорил о Петре I, возвращать свое,

– заметил российский оппозиционный политик.

Он добавил, что после Украины это были бы страны Балтии, Польша, Финляндия, всегда находившаяся под рукой российских царей. То есть Путин пошел бы дальше.

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Граница по Днепру

По словам российского оппозиционного политика, граница по Днепру, о которой говорили в России, это был бы промежуточный этап, чтобы российские войска смогли отдохнуть, Путину сохранить лицо и т.д. Однако любой вариант завершения огня, который не предвидит уничтожение этого российского режима – это просто прекращение огня.

"Это не мир, а перемирие. Это время на то, чтобы зализать раны и пойти снова в атаку. Мне кажется, что Президент Зеленский это очень четко понимает. Это видно из его выступлений. В целом, в Украине это все понимают или почти все", – подчеркнул Гозман.

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