Пелоси уже под носом у россии: Арестович объяснил, что означает ее визит в Армению
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила исторический визит в Ереван. Таким образом, Соединенные Штаты решили помочь Армении и ее народу выбрать "правильный путь".
Поєтому и отправили в Армению свою "тяжелую артиллерию". Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, информирует 24 канал.
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Какова цель визита Пелоси в Ереван
Она явно приехала туда, чтобы, во-первых, спросить, что происходит. А, во-вторых, можем ли мы как-нибудь помочь вам определиться,
– советник главы ОП.
По его словам, Пелоси, вероятно, могла показать Армении "перспективы россии" и предложить государству гарантии безопасности в случае выхода "из-под крыла кремля". Так, целью визита спикера Палаты представителей США могла стать попытка показать Армении "всю ошибочность пути", если она будет оставаться союзником россии.
Что известно о визите спикера
Во время своего визита в Ереван спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении, сообщает "Радио Свобода".
"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападение на территорию Армении", – заявила Пелоси.
Пелоси, впервые совершившая визит в Армению, отметила, что США как сообщник Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.
"Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорнокарабахского конфликта путем переговоров", – сказала Пелоси.
Арестович прокомментировал визит Пелоси в Армению: смотрите видео
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