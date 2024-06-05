Китай продвигает "свой мир" и не будет участвовать в Глобальном саммите: что говорит МИД Украины
Источник:МИД Украины
Китай отказывается участвовать в швейцарском Саммите, а также настаивает на своей "мирной формуле". МИД Украины отреагировал на недавние заявления и действия Пекина.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что чем больше стран поддержит "Консенсус из шести пунктов" – китайскую "мирную формулу" – тем светлее будут перспективы. В Киеве приняли во внимание соответствующую позицию, но отмечают собственную стратегию.
Смотрите также Ближайший человек Путина и новый Берия: кто такой Алексей Дюмин и станет ли он преемником царя
Дискуссия между Китаем и Украиной
Как отмечают в Министерстве иностранных дел Украины, именно наше государство должно определять, каким должен быть мир, ведь с начала войны с Россией испытывает страдания от неспровоцированной агрессии.
Киев убеждает, что сейчас единственной справедливой основой для достижения мира является формула, предложенная президентом Владимиром Зеленского. Это список из десяти пунктов, предусматривающий обеспечение:
- радиационной и ядерной безопасности;
- продовольственной безопасности;
- энергетической безопасности;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
Министр Ван И попытался оправдать отказ Китая от участия в Саммите тем, что, мол, в мире происходит немало конференций. По словам чиновника, Пекин сам должен решать, где ему следует участвовать, а где – нет.
Участие в Саммите мира высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности,
– комментирует украинский МИД.
В то же время Киев считает, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением – в частности, принять участие в мирном Саммите. Важно, что Китай как раз неоднократно декларировал уважение к территориальной целостности Украины.
Смотрите также Несмотря на огромное давление со стороны России: ООН подтвердила участие в Саммите мира
Издание Financial Times предполагало, что во время визита в Пекин Путин лично просил президента КНР Си Цзиньпина не участвовать в Глобальном саммите мира. В общем Си и Путина уже четыре раза встречались с начала полномасштабного вторжения.
По мнению украинского МИД, делегация от Пекина в Швейцарии показала: Китай придерживается декларируемого нейтралитета и действительно готов бороться за мир.