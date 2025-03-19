Россияне продвинулись в Донецкой и Луганской областях: DeepState обновили карту фронта

Россияне давят на позиции украинских военных на Востоке, противник имеет успехи вблизи двух населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление проекта DeepState.

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Где россияне имеют успехи

Аналитики вечером во вторник, 18 марта, сообщили о новых продвижениях врага на поле боя. По данным аналитиков, россияне имеют успехи вблизи Невского Луганской области, а также Привольного Донецкой области.

Карта обновлена. Враг продвинулся возле Невского и Привольного,

– говорится в сообщении.

Противник давит на Невское: смотрите на карте

Оккупанты рвутся на Привольное: смотрите на карте

К слову, также накануне в DeepState сообщали, что российская армия активизировалась на Запорожском направлении, продолжаются бои за Пятихатки и Малые Щербаки, а также в районе Степного. Председатель Запорожской ОВА подтвердил увеличение активности россиян.