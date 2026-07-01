Об этом сообщили в ISW.

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Изменилась ли линия фронта?

Российские войска 29 – 30 июня продолжали наступление на севере Сумской области, однако подтвержденных успехов не достигли. По данным вражеских СМИ, ВСУ удерживают позиции на отдельных участках фронта и с помощью дронов и артиллерии сдерживают продвижение оккупантов, нанося удары по их логистике.

Оккупанты продолжили наступательные действия на севере и северо-востоке Харьковской области, однако у врага ничего не вышло. В ISW сообщили, что российские военные пытались проникнуть в Гранов, но не смогли закрепиться в населенном пункте.

В то же время российские силы пытаются расширить активность вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, чтобы "сковать" украинские резервы и затруднить их переброску на приоритетные направления. Силы обороны тем временем продолжают наносить удары по российским военным объектам в Белгородской области.

На Купянском и Боровском направлениях оккупанты не смогли добиться подтвержденного продвижения, несмотря на продолжение наступательных действий 29–30 июня. В то же время один из российских милблогеров поставил под сомнение заявления Владимира Путина об "успехах врага" вблизи Купянска, отметив, что реальные темпы наступления значительно ниже, чем утверждает Кремль.

В тактическом районе Константиновка–Дружковка российские военные продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было. Несмотря на заявления российского Минобороны и милблогеров о якобы "захвате отдельных населенных пунктов", ВСУ сообщают о продолжении обороны и поражении небольших инфильтрационных групп противника.

Отдельно на Краматорском и Добропольском направлениях оккупанты сосредотачиваются на ударах по украинской логистике и пытаются действовать небольшими штурмовыми группами, однако существенного продвижения не достигли. В то же время украинские подразделения продолжают наносить удары по обнаруженным позициям противника, в частности в районах на подступах к Краматорску и Доброполью.

На Покровском направлении враг продолжает атаковать небольшими изолированными группами, пытаясь проникнуть на украинские позиции, однако значительного продвижения не достигает. В свою очередь, ВСУ сообщают, что из-за активности БПЛА противник отказался от использования бронетехники, а также несет потери при попытках штурмов с нескольких направлений одновременно.

На Александровском и Новопавловском направлениях российские атаки остаются ограниченными и без продвижения, несмотря на попытки нанесения ударов по украинской логистике и позициям. В то же время Силы обороны активно используют дроны, затрудняя снабжение российских подразделений и нанося удары по их пунктам управления, в частности в районе оккупированного Комара.

Минобороны России продолжает преувеличивать успехи своих войск к северо-западу от Гуляйполя. Оккупанты заявили о якобы "захвате Ровно и Лесного", однако эти населенные пункты расположены значительно глубже, чем подтвержденная зона российского продвижения, а подобные заявления не согласуются с имеющимися данными с фронта.

ВСУ продолжают наносить удары средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Запорожской области, в частности по логистической инфраструктуре и пунктам управления беспилотниками.

Российская армия не может продвинуться на фронте / Карты ISW

Как Украина уничтожает оккупантов на ВОТ?

Украинские военные нанесли серию успешных ударов по ключевым логистическим маршрутам и командным пунктам российской армии. Это существенно затруднит врагу переброску техники, боеприпасов и личного состава на фронт, а также нарушит систему связи оккупантов.

Украинские военные атаковали автомобильный мост вблизи Новоазовска в Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области. Именно по этим путям россияне перебрасывали оружие, боеприпасы и живую силу на передовую.

Кроме того, в районе Новосвитловки в Луганской области наши бойцы уничтожили вражеский склад снабжения. Точные потери противника в настоящее время уточняются.

Под прицел ВСУ попали и центры управления вражескими беспилотниками. Силы обороны поразили их вблизи Гуляйполя в Запорожской области и возле Бахмута в Донецкой области.