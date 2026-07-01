Про це повідомили в ISW.

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Чи змінилася лінія фронту?

Російські війська 29 – 30 червня продовжували наступ на півночі Сумської області, однак підтверджених успіхів не досягли. За даними ворожих ЗМІ, ЗСУ утримують позиції на окремих ділянках фронту та за допомогою дронів і артилерії стримують просування окупантів, завдаючи ударів по їхній логістиці.

Окупанти продовжили наступальні дії на півночі та північному сході Харківської області, однак у ворога нічого не вийшло. У ISW повідомили, що російські військові намагалися проникнути до Гранова, але не змогли закріпитися у населеному пункті.

Водночас російські сили намагаються розширити активність уздовж кордону в Харківській та Сумській областях, щоб "сковувати" українські резерви й ускладнити їхнє перекидання на пріоритетні напрямки. Сили оборони тим часом продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у Бєлгородській області.

На Куп'янському та Борівському напрямках окупанти не змогли досягти підтвердженого просування, попри продовження наступальних дій 29 – 30 червня. Водночас один із російських мілблогерів поставив під сумнів заяви Володимира Путіна про "успіхи ворога" поблизу Куп'янська, зазначивши, що реальні темпи наступу значно нижчі, ніж стверджує Кремль.

У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка російські військові продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Попри заяви російського Міноборони та мілблогерів про нібито "захоплення окремих населених пунктів", ЗСУ повідомляють про продовження оборони та ураження малих інфільтраційних груп противника.

Окремо на Краматорському та Добропільському напрямках окупанти зосереджуються на ударах по українській логістиці та намагаються діяти малими штурмовими групами, проте суттєвих просувань не досягли. Водночас українські підрозділи продовжують завдавати ударів по виявлених позиціях противника, зокрема в районах на підступах до Краматорська та Добропілля.

На Покровському напрямку ворог продовжує атакувати малими ізольованими групами, намагаючись проникнути на українські позиції, однак значного просування не досягають. ЗСУ натомість повідомляють, що через активність БпЛА противник відмовився від використання бронетехніки, а також зазнає втрат під час спроб штурмів із кількох напрямків одночасно.

На Олександрівському та Новопавлівському напрямках російські атаки залишаються обмеженими й без просування, попри спроби ударів по українській логістиці та позиціях. Водночас Сили оборони активно використовують дрони, ускладнюючи постачання російських підрозділів і завдаючи ударів по їхніх пунктах управління, зокрема в районі окупованого Комара.

Міноборони Росії продовжує перебільшувати успіхи своїх військ на північний захід від Гуляйполя. Окупанти заявили про нібито "захоплення Рівного та Лісного", однак ці населені пункти розташовані значно глибше, ніж підтверджена зона російського просування, а подібні заяви не узгоджуються з наявними даними з фронту.

ЗСУ продовжують завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Запорізькій області, зокрема по логістичній інфраструктурі та пунктах управління безпілотниками.

Російська армія не може просунутися на фронті / Карти ISW

Як Україна знищує окупантів на ТОТ?

Українські військові здійснили серію успішних ударів по ключових логістичних маршрутах та командних пунктах російської армії. Це суттєво ускладнить ворогу перекидання техніки, боєприпасів і особового складу на фронті, а також порушить систему зв'язку окупантів.

Українські військові атакували автомобільний міст поблизу Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині. Саме цими шляхами росіяни перекидали зброю, боєприпаси та живу силу на передову.

Крім того, у районі Новосвітлівки на Луганщині наші бійці знищили ворожий склад забезпечення. Точні втрати ворога наразі уточнюють.

Під приціл ЗСУ потрапили й центри управління ворожими безпілотниками. Сили оборони уразили їх поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, біля Бахмута на Донеччині.