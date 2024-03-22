Ведущая 24 Канала Андриана Кучер вместе с российским правозащитником Марком Фейгиным посетили Часов Яр, где до сих пор остаются жить люди. В восточный район города уже даже не пускают журналистов и волонтеров.
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Находясь в огромной воронке от российской управляемой авиабомбы в Часовом Яру, российский правозащитник сказал, что ему непонятны доводы, которыми руководствуются украинские партнеры, когда задерживают или уклоняются от одобрения помощи Украине. Особенно, когда речь идет о дальнобойном оружии, например немецкие ракеты Taurus дальностью 500 километров.
Как сейчас выглядит Часов Яр/ Скриншот из видео
Если подождать еще год, то пол Украины будет в таких дырках (показывает на воронку от авиабомбы – 24 Канал). Не хотите – не давайте. Но это красноречивое свидетельство, чего добиваются Путин и Кремль в Украине. Чтобы это была одна большая яма, а туда свалить всех жителей Украины и закопать. Никаких иллюзий питать не стоит,
– подчеркнул Фейгин.
Следует осознать, что война без оружия невозможна. Если не предоставить Украине вооружение, то результат известен. Сам Владимир Путин говорил американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что "вы не давайте им оружие, а через неделю война закончится". А мы знаем, если Украина упадет, то российский диктатор пойдет с войной далее в страны Европы. Поэтому всем государствам, которые до сих пор не поняли с кем имеют дело, стоит проснуться и начать масштабно помогать Украине.
Ожесточенные бои возле Часового Яра: смотрите на карте
Ситуация в городе Часов Яр
- Враг 15 раз пытался атаковать населенные пункты, которые расположены к югу от Часового Яра, однако успеха не имели. Говорится о селах Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
- Город имеет стратегическое значение для противника. Ведь в случае захвата враг попытается развивать свои наступательные действия в направлении следующих городских агломераций – Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Конечная цель этого наступления – захват Славянска. Откуда армия России сможет снова выйти к Изюму на Харьковщине.
- Россияне не прекращают атаки возле населенного пункта Богдановка, который расположен южнее Часового Яра. Туда оккупанты перебрасывают воздушно-десантные подразделения. Также оккупанты используют мотострелковые полки, боевой армейский резерв и мотопехотную бригаду так называемой "ЛНР".