Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер разом із російським правозахисником Марком Фейгіним відвідали Часів Яр, де досі залишаються жити люди. У східний район міста вже навіть не пускають журналістів та волонтерів.

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Перебуваючи у велетенській вирві від російської керованої авіабомби у Часовому Яру, російський правозахисник сказав, що йому не зрозумілі доводи, якими керуються українські партнери, коли затримують або ухиляються від схвалення допомоги Україні. Особливо, коли мовиться про далекобійну зброю, як-от німецькі ракети Taurus дальністю 500 кілометрів.

Як нині виглядає Часів Яр/ Скриншот з відео

Якщо почекати ще рік, то пів України буде в таких дірках (показує на вирву від авіабомби – 24 Канал). Не хочете – не давайте. Але це красномовне свідчення, чого домагаються Путін і Кремль в Україні. Щоб це була одна велика яма, а туди звалити всіх мешканців України та закопати. Жодних ілюзій живити не варто,

– наголосив Фейгін.

Слід усвідомити, що війна без зброї неможлива. Якщо не надати Україні озброєння, то результат відомий. Сам Владімір Путін говорив американському журналісту Такеру Карлсону про те, що "ви не давайте їм зброю, а за тиждень війна закінчиться". А ми знаємо, якщо Україна впаде, то російський диктатор піде далі з війною у країни Європи. Тому всім державам, які досі не зрозуміли з ким мають справу, варто прокинутися та почати масштабно допомагати Україні.

Запеклі бої біля Часового Яру: дивіться на карті

Зауважте! Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на складах Сполучених Штатів уже кілька місяців готові і другий, і третій пакети військової допомоги Україні, водночас Конгрес досі не схвалив рішення про їх фінансування. 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів з яких для Києва. Тепер документ мають схвалити у Палаті представників, перш ніж його направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Ситуація у місті Часів Яр