Вторая серия сериала "стрельба в Херсоне", – ОК "Юг" о ситуации в Новой Каховке

Российские оккупанты заняли позиции на левобережье Херсонщины. Но наши защитники не дают оккупантам покоя и каждый день напоминают, что они – на чужой земле.

Как рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, враг не может отдохнуть и чувствовать себя в безопасности, ведь их позиции простреливаются. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая атмосфера царит на левобережье Херсона

По словам Гуменюк, проделана очень серьезная работа и враг расстроен. К тому же оккупанты вынуждены постоянно быть в движении, а это тоже истощает врага.

У них нет места для отдыха и нет покоя. Они чувствуют, что повсюду сущие попадания артиллерии защитников Юга. Истерию усилила новость, что партнеры помогают нам дальнобойным оружием,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Украине официально передали крылатые ракеты Storm Shadow . Это оружие может оказать существенное влияние на ход войны. Теперь для оккупантов не будет никакого безопасного места для расположения своих складов и военных штабов.

Гуменюк отметила, что враг серьезно опасается выхода ВСУ на левобережье Херсона. Оккупанты плотно заминировали глубокую полосу от Днепра. В общем, среди захватчиков преобладают панические настроения. Но они очень прижаты своими же загонами, которые расстреливают всех, кто хочет отступать.

О "стрельбе в Херсоне"

Российские пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы ранее обнародовали аудиозапись, на которой слышна якобы стрельба в Херсоне.

Такое впечатление, что это вторая серия сериала "стрельба в Херсоне". Когда враг рассказывал о "мощных уличных боях", но российские военкоры выбегали без бронежилетов и касок, забывая об элементарных правилах безопасности. Мы продолжаем видеть информационное влияние, оккупанты хочу спровоцировать нашу истерию, подобную их,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время она добавила, что украинцы и россияне – не братья и совершенно непохожи.

Ранее журналисты New York Time побывали в Херсоне. Они показали, как сейчас выглядит город, полгода назад уволили Силы обороны Украины. Город, являвшийся символом надежды, теперь стал зоной смертоносного огня.