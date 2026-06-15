ВСУ контратакуют на 4 направлениях: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. На некоторых направлениях украинские войска переходят в контратаку. Между тем россиянам не удается добиться значительного продвижения.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны добились успехов на трех направлениях.

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Где украинские военные контратаковали?

Украинские силы, вероятно, продолжают контратаки на Боровском направлении.

Источник, связанный с российской группировкой "Запад", 14 июня заявил, что Силы обороны контратакуют вблизи Боровской Андреевки (на северо-восток от Боровой) и вернули под контроль большую часть населенного пункта.

14 июня российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако украинцы дали им отпор.

Опубликованные 13 июня геолоцированные кадры показывают украинских военных в северо-восточной части Рай-Александровки (на юго-восток от Славянска) – в районах, где оккупанты ранее заявляли о своем контроле.

Славянское направление / Фото ISW

Также Силы обороны недавно продвинулись на Александровском направлении.

Геолоцированные кадры за 13 июня показывают украинских военных на нескольких позициях к северо-востоку и востоку от Тернового (на юго-восток от Александровки), на север от Запорожского (на юг от Тернового), а также в юго-восточной части Новогеоргиевки.

Это свидетельствует о том, что ВСУ, вероятно, продвинулись на северо-восток и восток от Тернового и освободили Новогеоргиевку и Березовое (на западу от Новогеоргиевки и на юго-запад от Тернового).

Эти кадры также указывают на незначительное продвижение украинских войск в северной части Новогригоровки (на юг от Александровки).

Один из российских военных блогеров заявил, что украинские силы проводят контратаки на Александровском направлении и одновременно вклинились на глубину от 5 до 8 километров вблизи нескольких неназванных сел. Другой российский блогер выразил обеспокоенность тем, что Силы обороны могут скоро войти в Комар (на северо-восток от Тернового и на юго-восток от Александровки).

Александровское направление / Карта ISW

Успехи Силы обороны имели и на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные кадры за 13 июня свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись на востоку от Доброполья (северо-запад от Гуляйполя).

Другие снимки от 14 июня показывают российские силы в районах на юго-запад от Косовцево и в юго-восточной части Воздвижевки (оба – на северо-запад от Гуляйполя) после того, как они осуществили инфильтрацию.

Гуляйпольское направление / Карта ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Украина продолжает удерживать позиции в южной части Константиновки. Геолоцированные кадры за 14 июня показывают, что украинские военные остаются в южных районах города, несмотря на проникновение российских сил в значительную часть Константиновки.

Вероятно, во многих районах города российские и украинские силы находятся на смешанных позициях. Оккупанты осуществили инфильтрацию, но пока не закрепили контроль над большинством этих участков.

По состоянию на 12 июня в городе находилось лишь от 100 до 250 российских военных. Это относительно небольшое количество, учитывая масштабы районов, где фиксировалось присутствие захватчиков.

Связанный с Кремлем военный блогер 13 июня предупреждал, что ожидать быстрого захвата Константиновки преждевременно. По его словам, оккупанты должны также атаковать город с востока. В то же время украинские войска продолжают удерживать позиции в Часовом Яру и Червоном (оба – на северо-восток от Константиновки), что мешает россиянам выйти к городу с восточного направления.

Константиновское направление / Карта ISW

Российские войска, вероятно, недавно осуществили механизированный штурм на Купянском направлении, однако продвижения не достигли. Оккупанты провели неудачный штурм силами роты на Петропавловку (на восток от Купянска), используя 10 единиц техники.

Купянское направление / Карта ISW