Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіхи на 3 напрямках.

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Де українські військові контратакували?

Українські сили, ймовірно, продовжують контратаки на Борівському напрямку.

Джерело, пов'язане з російським угрупованням "Захід", 14 червня заявило, що Сили оборони контратакують поблизу Борівської Андріївки (на північний схід від Борової) та повернули під контроль більшу частину населеного пункту.

14 червня російські війська продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак українці дали їм відсіч.

Опубліковані 13 червня геолоковані кадри показують українських військових у північно-східній частині Рай-Олександрівки (на південний схід від Слов'янська) – у районах, де окупанти раніше заявляли про свій контроль.

Слов'янський напрямок / Фото ISW

Також Сили оборони нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку.

Геолоковані кадри за 13 червня показують українських військових на кількох позиціях на північний схід і схід від Тернового (на південний схід від Олександрівки), на північ від Запорізького (на південь від Тернового), а також у південно-східній частині Новогеоргіївки.

Це свідчить, ЗСУ, ймовірно, просунулися на північний схід і схід від Тернового та звільнили Новогеоргіївку і Березове (на захід від Новогеоргіївки та південний захід від Тернового).

Ці кадри також вказують про незначне просування українських військ у північній частині Новогригорівки (на південь від Олександрівки).

Один із російських військових блогерів заявив, що українські сили проводять контратаки на Олександрівському напрямку та одночасно вклинилися на глибину від 5 до 8 кілометрів поблизу кількох неназваних сіл. Інший російський блогер висловив занепокоєння, що Сили оборони можуть незабаром увійти до Комара (на північний схід від Тернового та південний схід від Олександрівки).

Олександрівський напрямок / Карта ISW

Мали успіхи Сили оборони і на Гуляйпільському напрямку.

Геолоковані кадри за 13 червня свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на схід від Добропілля (північний захід від Гуляйполя).

Інші знімки за 14 червня показують російські сили в районах на південний захід від Косівцевого та в південно-східній частині Воздвижівки (обидва – на північний захід від Гуляйполя) після того, як вони здійснили інфільтрації.

Гуляйпільський напрямок / Карта ISW

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

Україна продовжує утримувати позиції в південній частині Костянтинівки. Геолоковані кадри за 14 червня показують, що українські військові залишаються в південних районах міста, попри проникнення російських сил у значну частину Костянтинівки.

Ймовірно, у багатьох районах міста російські та українські сили перебувають на змішаних позиціях. Окупанти здійснили інфільтрації, але поки що не закріпили контроль над більшістю цих ділянок.

Станом на 12 червня в місті перебувало лише від 100 до 250 російських військових. Це відносно невелика кількість, зважаючи на масштаби районів, де фіксували присутність загарбників.

Пов'язаний із Кремлем військовий блогер 13 червня попереджав, що очікувати швидкого захоплення Костянтинівки передчасно. За його словами, окупанти мають також атакувати місто зі сходу. Водночас українські війська продовжують утримувати позиції в Часовому Яру та Червоному (обидва – на північний схід від Костянтинівки), що заважає росіянам вийти до міста зі східного напрямку.

Костянтинівський напрямок / Карта ISW

Російські війська, ймовірно, нещодавно здійснили механізований штурм на Куп'янському напрямку, однак просування не досягли. Окупанти провели невдалий штурм силами роти на Петропавлівку (на схід від Куп'янська), використовуючи 10 одиниць техніки.

Куп'янський напрямок / Карта ISW