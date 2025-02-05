Ситуация на Купянском направлении

В свою очередь, на север, где подразделениям 69-й МСД 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" удалось переправиться через реку Оскол и создать тактический плацдарм в районе населенных пунктов Двуречная и Новомлинск, темпы расширения плацдарма резко упали. Врагу не удается полностью захватить Двуречную и Западное, хотя противник прорвался между ним и Двуречной за дорогу Купянск – Двуречная. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

Читайте также Украинские дроны: три ключевые тенденции, что повлияют на рынок и фронт в 2025 году

По сути, плацдарм является клином в районе Новомлинска, Двуречной и на юг. Ряд украинских подразделений продолжают удерживать западный берег Оскола на отдельных участках внутри самого плацдарма противника. Это явно сковывает его дальнейшие действия.

В целом командованию УВ "Север" и "Запад" придется в ближайшее время "подумать о будущем". Дальнейшие активные действия российских войск в отношении "отрезанной" (северной) части украинского плацдарма на реке Оскол связаны с действиями в полосе войск 6-й ЗВА, где им удалось прорваться за Оскол и вплотную подойти к окраинам района Купянска Заосколье.

В связи с этим перед россиянами встало ровно три проблемы, без решения которых дальнейшее наступление на Купянск просто невозможно.

Первая проблема

Плацдарм в районе Двуречной и Новомлинска должен быть расширен любой ценой. Потому что, если этого не сделать сейчас, ВСУ его заблокируют и превратят в "второй Волчанск", где российская 6-я ЗВА просто "сожжет" свои силы и средства, имея за спиной своих подразделений Оскол и, соответственно, не имея возможности сконцентрировать там достаточное их количество для дальнейшего усиления наступления на север от города.

Это будет что-то вроде Крынок, только на этот раз стороны поменяются местами. Российское командование снова и снова будет отправлять на плацдарм партии штурмовой пехоты, бросая их в постоянные атаки. Однако по размерам и количеству их явно не хватит для увеличения темпов наступления.

Вторая проблема

Так или иначе, для взятия Купянска необходимо будет также переправиться через Оскол и южнее города, где подразделения 1-й ТА еще не могут расширить участок прорыва к Осколу до такой степени, чтобы иметь возможность организовать полноценный бросок на западный берег реки. Украинские войска вынудили противника в районе его предыдущего тактического прорыва вести боевые действия фронтом, развернутым сразу на три стороны.

Важно ТЦК – это то же, что ВСУ: 4 истины, которые сейчас нужно осознать всем украинцам

Попытки 2-й МСД из состава 1-й ТА расширить свой предыдущий успех пока что не увенчались успехом. Более того, я уверен, что сама ситуация на этом направлении могла быть еще хуже для врага, если бы украинское командование имело достаточно сил для "синхронного удара" с севера и юга по этому самому "щупальцу". К сожалению, их пока нет. А тех, что есть, явно едва хватает только на оборону.

Третья проблема

Из двух предыдущих проблем вытекает третья, которая, по сути, является своеобразной дилеммой. Если противнику не удастся существенно расширить свой плацдарм в районе Двуречной и форсировать реку к югу от Купянска, то ему придется выбирать вариант своих дальнейших действий по Купянску:

либо продолжать попытки обойти город с севера и юга;

либо временно отказаться от этого и снова "переориентироваться" на ликвидацию отрезанной части нашего оперативного плацдарма на Осколе к востоку от реки.

Насколько я понимаю, пока российское командование придерживается варианта обхода и охвата города через реку. Однако этот вариант в течение недели начал несколько "пробуксовывать". Уровень сопротивления ВСУ к северу от города, в районе Двуречанского плацдарма противника, начал расти, а 2 мотострелковая дивизия россиян не может существенно расширить свой прорыв к реке, на юг от города.

Лиманское направление

В течение последних 5 суток передовые подразделения 144-й МСД противника из состава его 20-й ЗВА продолжали наступление на двух основных направлениях: Терны – Ямполовка и Ивановка – Колодязи.

В первом случае успехи врага были почти нулевыми, во втором – продвижение составляло несколько сотен метров преимущественно на юго-запад от Ивановки. В свою очередь, 3 мотострелковая дивизия той же 20-й ЗВА продолжила неудачные попытки прорваться из Макеевки к Грековке.

Общую ситуацию в этой сфере нельзя назвать особо оптимистичной. Врагу удалось форсировать реку Черный Жеребец в двух секторах – в направлении Макеевка – Грековка и существеннее – Ивановка – Колодязи. По сути, вражеское командование выполнило первый этап своего плана на этом направлении по ликвидации нашего тактического плацдарма на реке Черный Жеребец.

Более того, россиянам удалось закрепиться за этой рекой и даже расширить на ней свой плацдарм в районе Ивановки, что является достаточно угрожающей ситуацией для всех наших подразделений, которые обороняются к югу от этого участка.

Насколько я понимаю, у противника есть возможность перебрасывать подкрепления с направления Новосадово на плацдарм и осуществлять там логистику своих передовых подразделений по дамбах через пруд на реке Черный Жеребец.

Рекомендуем Убийство военного ТЦК стало настоящим триумфом Путина

Понятно, что размеры и масштабы этих вражеских прорывов за реку Черный Жеребец все еще очень далеки от критических показателей. Однако создается впечатление, что украинские подразделения, которые там обороняются, не имеют достаточно сил и средств, чтобы полностью остановить очень медленное, но неуклонное расширение этих вражеских плацдармов, не говоря уже об их ликвидации.

Думаю, что как только эти плацдармы будут "достаточно расширены", оккупанты резко активизируются в направлении Торское и Ямполовка, что будет означать начало второго этапа вытеснения наших войск на Лиманском направлении с плацдарма к востоку от реки Черный Жеребец.

Что происходит на других направлениях

В заключение – несколько кратких сведений о развитии ситуации на Покровском, Новопавловском (бывшем Кураховском) и Великомихайловском (ранее Времовском) направлениях.

На Покровском направлении темпы продвижения передовых подразделений противника действительно замедлились до минимума. Несмотря на введение в бой российских подразделений 15-й ОМСБр за последние трое суток оккупанты имели продвижение на несколько сотен метров к северу от села Котлино и в направлении Воздвиженка – Барановка. Хотя атаки врага происходили почти по всей ширине полосы наступления его 41-й ЗВА.

На Новопавловском направлении передовые части 90-й танковой дивизии из той же 41-й ЗВА достигли более весомого результата – они продвинулись в направлении Новоандреевка – Серебряное, на расстояние около 1 километра и, скорее всего, взяли под свой контроль именно село Серебряное. Также враг продвинулся в районе Надиевки, в направлении Котляровки на несколько сотен метров.

В свою очередь, информация о населенном пункте Андреевка также подтвердилась. Передовые части 67-го стрелкового полка 90-й танковой дивизии, судя по всему, таки вцепились в село и закрепились в его северо-восточной части.

36 ОМСБр противника с нескольких передовых позиций оттеснила наши подразделения к северу от Зеленовки, а 103-й МСП ведет упорные бои за село Дачное, постепенно вытесняя наши подразделения из него на восток.

На Великомихайловском направлении передовые подразделения 5-й и 36-й ЗВА противника, усиленные двумя отдельными бригадами морской пехоты, после захвата района Великая Новоселка – Времовка, пытались наступать в направлениях Ровнополь – Новоселка, Времовка – Привольное и в районе Раздольного. Судя по всему, успеха они не имели.

Скорее всего, враг в ближайшее время продолжит атаки в направлении трассы Донецк – Запорожье, вдоль реки Мокрые Ялы, вводя в бой дополнительно часть сил 60-й и 34-й ОМСБр.