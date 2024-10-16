В ВСУ ответили, взяли ли оккупанты в полуокружение Селидово

Накануне немецкое издание Bild написало, якобы оккупанты "взяли в полукольцо" Селидово. В ВСУ прокомментировали такую информацию.

Так, в эфире телемарафона Сергей Окишев – штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 25 бригады – ответил, взяли ли россияне в полуокружение Селидово, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Селидово

Военный отметил, что о самом населенном пункте ничего сказать не может. В то же время отметил, что в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады позиции никуда не делись.

Мы четко стоим на своих позициях и обороняем их. Относительно самого города Селидово пока нет такой информации,

– сказал Окишев.

Заметим, утром 16 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий российских захватчиков в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра.

Кстати, подчеркнули, что наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово.