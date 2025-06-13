"Раздутые заявления" российских военкоров, – в ЦПД рассказали о ситуации на Сумщине
- На Сумщине Силам обороны Украины удается останавливать российских захватчиков.
- Соответствующее заявление обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В ЦПД рассказали, какая на самом деле сейчас ситуация в Сумской области. Силам обороны Украины удается останавливать врага.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Какова ситуация на Сумщине
Силам обороны удается не только останавливать вражеские силы, но и местами отбрасывать их назад.
На Сумщине, несмотря на "раздутые заявления" российских военкоров, на самом деле удается останавливать и местами отбрасывать штурмовые группы россиян,
– сообщил Коваленко о ситуации в регионе.
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Напомним, что в вечернем видеообращении 12 июня Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ на Сумщине "отталкивают оккупанта".
"Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", – подчеркнул президент.