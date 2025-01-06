Есть ли шанс удержать Курахово: военный эксперт сказал, откуда есть большая угроза

В Курахово продолжаются ожесточенные бои. Украинские военные контролируют лишь треть города. Обороняться удается только благодаря промышленным объектам, все же остальное уничтожено.

Оккупанты приблизились к дороге, по которой доставляют все поставки в Курахово. Есть угроза перерезания этой линии и даже отхода. Больше 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Есть ли шанс удержать Курахово

Силы обороны контролируют примерно 20 – 30% Курахово. Оборона держится на крупных промышленных объектах – Кураховской ТЭС и трубном заводе. Весь остальной город, видимо, на 90% уничтожен ударами артиллерии, управляемыми авиабомбами и другими средствами.

Это стандартная тактика врага. Они сносят абсолютно все здания, которые могут служить нам укреплениями,

– подчеркнул военный эксперт.

Трудно сказать, удастся ли удержать Курахово. К сожалению, Кураховский выступ глубоко находится на подконтрольной россиянам территории.

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На севере от города расположено водохранилище, над которым территория уже оккупирована. На юге оккупанты также наступают и уже приблизились дороги, по которой идет все поставки в Курахово, на расстояние выстрела из танка или миномета.

Поэтому Курахово сейчас держится, но есть угроза отрезания этих линий снабжения и даже отхода,

– предположил Павел Нарожный.

Отметим, что российское минобороны заявило о захвате Курахово. Однако представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг это. По его словам, в городе уже несколько недель продолжаются городские бои.

Где сейчас идут бои в Курахово: смотрите на карте