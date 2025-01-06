Окупанти наблизилися до дороги, по якій доставляють все постачання в Курахове. Є загроза перерізання цієї лінії та навіть відходу. Більше 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Чи є шанс втримати Курахове

Сили оборони контролюють приблизно 20 – 30% Курахового. Оборона тримається на великих промислових об'єктах – Курахівській ТЕС та трубному заводі. Все інше місто, мабуть, на 90% знищено ударами артилерії, керованими авіабомбами та іншими засобами.

Це стандартна тактика ворога. Вони зносять абсолютно всі будівлі, які можуть слугувати нам укріпленнями,

– наголосив військовий експерт.

Важко сказати, чи вдасться втримати Курахове. На жаль, Курахівський виступ глибоко знаходиться на підконтрольній росіянам території.

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На півночі від міста розташоване водосховище, над яким територія уже окупована. На півдні окупанти також наступають і вже наблизилися дороги, по якій йде все постачання до Курахового, на відстань вистрілу з танка чи міномета.

Тому Курахове зараз тримається, але є загроза відрізання цих ліній постачання та навіть відходу,

– припустив Павло Нарожний.

Зазначимо, що російське міноборони заявило про захоплення Курахового. Однак речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, у місті вже кілька тижнів тривають міські бої.

Де зараз тривають бої в Кураховому: дивіться на карті